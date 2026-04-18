Madonna ist bei Sabrina Carpenters Headliner-Auftritt beim Coachella Festival überraschend aufgetreten. Gemeinsam sangen die beiden Popstars «Vogue» und «Like a Prayer» – und präsentierten ein bislang unveröffentlichtes Duett.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Madonna (67) überraschte Sabrina Carpenter (26) bei deren Coachella-Show mit Auftritt

Die beiden sangen «Vogue», «Like a Prayer» und ein neues Duett

Madonnas Album «Confessions II» erscheint am 3. Juli 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pop-Ikone Madonna (67) ehrt Sabrina Carpenter (26) bei deren Headliner-Auftritt auf dem Coachella Festival am Freitagabend mit einem Überraschungsgastspiel. Gegen Ende der Show taucht die Queen of Pop unvermittelt auf der Bühne auf und präsentiert gemeinsam mit der jüngeren Kollegin «Vogue» und «Like a Prayer» sowie ein bislang unveröffentlichtes Duett.

Madonna sang neuen Song

Carpenter steckt gerade in «Juno», einem festen Höhepunkt ihrer «Short 'n Sweet»-Tour, bei dem sie in jeder Show einen prominenten Gast «verhaftet». Dann öffnet sich die Bühne – und Madonna fährt aus der Mitte nach oben. Zunächst stimmt die 67-Jährige ihren Klassiker «Vogue» an, ehe die beiden Sängerinnen gemeinsam ein neues Stück vorstellen. Das Duett soll Gerüchten zufolge Teil von Madonnas kommendem Album «Confessions II» sein.

Zwischen den Songs greift Madonna zum Mikrofon und hält eine persönliche Ansprache. Der Abend habe für sie eine besondere Bedeutung: «Vor genau 20 Jahren bin ich bei Coachella aufgetreten», erklärt sie, wie auf Social Media sowie im offiziellen Livestream auf Youtube zu sehen und zu hören ist. Damals habe sie im Dance-Zelt erstmals Songs ihres Albums «Confessions on a Dance Floor Pt. 1» in Amerika präsentiert. Jetzt stehe sie wieder in denselben Stiefeln, demselben Korsett und derselben Gucci-Jacke auf der Bühne. Für sie sei das ein echter «Full-Circle-Moment».

Nonnen-Tänzerinnen bei «Like a Prayer»

Den gemeinsamen Auftritt krönen die beiden Sängerinnen mit Madonnas Pop-Hymne «Like a Prayer». Dazu schreiten Tänzerinnen in Nonnentracht vom hinteren Bühnenbereich nach vorn – eine Anspielung auf das legendäre Musikvideo von 1989. Zwischendurch richtet Madonna eine Botschaft ans Publikum: «Das Grossartige an Musik ist, dass sie Menschen zusammenbringt», sagt sie. Es sei der eine Ort, an dem alle ihre Differenzen beiseitelegen müssten. Sie sei begeistert, Teil dieser heilsamen Erfahrung zu sein.

Bereits der dritte Coachella-Moment

Ihr Coachella-Debüt gab Madonna 2006. Damals performte sie allerdings nicht auf der Hauptbühne, sondern im Sahara-Zelt. 2015 folgte ein viel diskutierter Überraschungsauftritt während des Abschluss-Sets von Drake (39). Bei dieser Gelegenheit drückte sie dem Rapper einen Kuss auf die Lippen und sorgte damit weit über das Festival hinaus für Schlagzeilen.

Der Zeitpunkt für den Auftritt mit Carpenter am diesjährigen Coahelle dürfte kein Zufall sein: Anfang dieser Woche hatte Madonna «Confessions II» offiziell angekündigt. Das Werk soll am 3. Juli über Warner Records erscheinen und ist ihr erstes Studioalbum seit sieben Jahren. An der Produktion wirkt erneut Stuart Price mit, der bereits das Original «Confessions on a Dance Floor» verantwortete. Am Freitag hatte die Sängerin die erste Single «I Feel So Free» veröffentlicht.

Carpenter hat ihr Versprechen eingelöst

Für Sabrina Carpenter schliesst sich mit der Headliner-Show ebenfalls ein Kreis: Bei ihrem Coachella-Auftritt 2024 hatte sie in einem speziell angepassten Outro zu «Nonsense» bereits halb im Scherz angekündigt, eines Tages als Top-Act zurückzukehren. Die Zeile «Coachella, see you back here when I headline» galt seither als augenzwinkernde Selbstprophezeiung.