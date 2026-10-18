Florian Silbereisen hat beim «Schlagerbooom» erstmals einen Roboter als Assistenten eingesetzt. Der Auftritt mit Maite Kelly sorgte in der Show für kuriose Szenen – und stiess online auf Kritik.

Darum gehts Beim «Schlagerbooom» bekam Silbereisen einen Roboter

Der Assistent wirkte unsicher und flirtete mit Maite Kelly

Auf X erntete der Auftritt viel Spott und KI-Kritik

Saskia Schär Redaktorin People

Seit nunmehr zehn Jahren moderiert Florian Silbereisen (45) den «Schlagerbooom». Bei der am Samstag ausgestrahlten Musiksendung kam es nun nach einer Dekade zu einer Premiere: Silbereisen moderiert mit einem Assistenten. Und bei dem handelt es sich um einen Roboter.

Dieser läuft nach Silbereisens Ankündigung mit etwas wackligem Schritt auf den Moderator zu. Auf die Frage, wie es ihm denn gefällt, meint der mit roboterhafter, verzerrter Stimme: «Ich bin so aufgeregt, ich hab ganz dolles Lampenfieber.» Da gehe es ihnen ja genau gleich, erwidert Silbereisen. Die Anmoderation für die erste Sängerin Maite Kellly (46) übernimmt dann doch die Person aus Fleisch und Blut, während der Roboter dabei etwas verloren herumsteht und sich mit unsicher wirkenden Schritten abwechselnd zu Silbereisen und dem Publikum dreht.

«Das ist nur ein Systemfehler»

Nach Maite Kellys Auftritt, die genau vor zehn Jahren bei Silbereisen ihre Premiere als Schlagersängerin feierte, kommt es dann zu einer etwas kuriosen Szene: Der Roboter läuft mit einem Umschlag in der Hand auf Kelly und Silbereisen zu, wobei letzterer fragt, ob er ihn haben kann. «Für Maite Kelly natürlich immer», antwortet der künstliche Assistent und holt sich damit ein «Oh, ein Charmeur» von Silbereisen ein.

Silbereisen merkte amüsiert an, der Roboter sei etwas aufgeregt und schüchtern, woraufhin Kelly entgegnete: «Ich mag schüchterne Menschen.» Auf Silbereisens Frage, ob er nun denn gar rot werde, wiegelte die Maschine ab: «Das ist nur ein Systemfehler» – um direkt nachzulegen: «Maite, ich warte auf dich, ich habe noch 95 Prozent Akku.» Die Sängerin lehnt lachend ab: «Ich brauche aber 100, es tut mir leid.» Kurze darauf rudert sie jedoch schmunzelnd zurück: Mittlerweile seien 95 Prozent schliesslich auch ganz gut – «im Alter wird man eben schlauer».

«Maite mit dem Roboter auf Onlyfans»

Online kommt Silbereisens neuer Assistent nicht besonders gut an. «Diesen ganzen Roboter- und KI-Quatsch braucht kein Mensch in dieser Show», «Warum suchen die nicht nach neuen Künstlern anstatt nach Robotern?» oder «Warum tritt der den nicht von der Bühne? So kann ich Roboter nicht ernst nehmen», sind nur einige der auf X geposteten Meinungen.

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Während ein User auf die Kombi Kelly-Roboter Bezug nimmt – «Maite mit dem Roboter auf Onlyfans» –, amüsieren sich andere eher über die Gangart des kleinen Kerls: «Der Roboter-Assistent läuft, als hätte er leicht einen am Tee.» Gleich mehrere nehmen auf X Bezug auf einen Roboter-Vorfall diese Woche in Köln, wo eine Sechzehnjährige von einem Roboter unsittlich berührt wurde. «Jetzt nerven diese Roboter nicht nur in Fussgängerzonen, sondern auch schon in TV-Shows», so ein User. Auf denselben Zug springt dieser Kommentator: «Der Roboter, der in der Fussgängerzone für Ärger [gesorgt hat], leistet beim Schlagerbooom seinen Sozialdienst ab.»