Ein 1,20 Meter grosser Roboter hat in Köln (D) eine 16-Jährige begrapscht. Besonders perfid: Der Besitzer (16) und sein Kollege (19) filmten den bizarren Übergriff und streamten ihn live im Netz.

Darum gehts In Köln begrapschte ein 1,20-Meter-Roboter eine 16-Jährige

Der Besitzer (16) und ein 19-Jähriger streamten den Übergriff

Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Es ist kurz vor Mitternacht, als eine 16-Jährige mit zwei Freundinnen vor einem Kölner Fastfood-Restaurant steht. Plötzlich nähert sich ein rot-goldener Roboter. Das rund 1,20 Meter grosse Gerät fasst dem Mädchen von hinten ans Gesäss. Anschliessend führt die Maschine wiederholt obszöne Stossbewegungen aus.

Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist offenbar ein gezielter Übergriff für Klicks. Der 16-jährige Besitzer des Roboters und sein 19-jähriger Begleiter filmen die Ekel-Aktion und streamen die Szenen live auf Social Media. Laut Medienmitteilung der Kölner Polizei kommentieren die beiden den Vorfall dabei ungeniert.

Ermittlungen laufen

Die Beamten sind schnell vor Ort. Sie finden den Roboter im Kofferraum eines VWs, wo ihn der Teenager in der Zwischenzeit verstaut hat. Die Polizei beschlagnahmt die Maschine sowie die Handys der Verdächtigen. Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Noch ist unklar, ob der Roboter völlig autonom handelte oder ob ihn die Teenager per Fernsteuerung auf das Mädchen hetzten. Klar ist aber: In den sozialen Netzwerken kursieren bereits ältere Videos, in denen das Gerät durch provokante Aktionen auffällt. Die Polizei prüft nun, ob die Attacke von langer Hand für das Onlinepublikum inszeniert wurde.