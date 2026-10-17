Vor 30 Jahren wurde sie mit Hits wie «Boomerang» und «Herz an Herz» zur 90er-Ikone. Für Millennials ist ihre Musik heute pure Nostalgie. Jetzt soll mit «Blümchen» aber endgültig Schluss sein: Jasmin Wagner will heute Abend zum letzten Mal in der Rolle auftreten.

Sophie Ofer Redaktorin People

Beim zehnten «Schlagerbooom» von Florian Silbereisen (45) am Samstagabend will sie ein letztes Mal ihre grossen Hits singen: «Blümchen»-Sängerin Jasmin Wagner (46) hat gegenüber «Bild» bekannt gegeben, dass danach mit dem einstigen Teenie-Idol Schluss sein soll.

«Das ist jetzt der Abschlussakt», erklärt die Sängerin, die in ihrer «Blümchen»-Karriere über 1,8 Millionen Tonträger verkauft hat. Heute Abend soll «Blümchen» ein letztes Mal auf der Bühne stehen. «Ich fühle mich sehr glücklich, noch mal dieses riesengrosse Fernsehen erleben zu dürfen und meine grössten Hits mit den Menschen teilen zu können», so Wagner.

«Ich möchte so viel wie möglich davon erleben»

Traurigkeit komme bei ihr deswegen kaum auf. «Eher das gute Gefühl, im richtigen Augenblick loszulassen. Ich bin immer sehr gut beraten mit Abschieden und damit, Dinge enden zu lassen, damit etwas Neues beginnen kann.»

Wagner weiss auch schon, was in Zukunft im Mittelpunkt ihres Lebens stehen soll: «Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Aber das Glücksgefühl, wenn deine Tochter dich umarmt und sagt: ‹Mama, es ist das Allerschönste, wenn wir zusammen sind›, das ist noch ein bisschen besser.» Seit 2023 ist Wagner mit einem dänischen Modeunternehmer verheiratet, dessen Name nicht öffentlich bekannt ist. 2022 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Die Familie wohnt in Hamburg.

Ihre Tochter ist einer der Hauptgründe dafür, dass Wagner sich von der Bühne zurückzieht. «Mir ist die Zeit so kostbar, die wir zusammen haben. Sie wird so schnell gross. Ich möchte einfach so viel wie möglich davon erleben.»

«Zeit ist das grösste Geschenk»

Letztes Jahr hat Wagner öffentlich gemacht, dass ihre Mutter an Krebs erkrankt ist. Um welche Krebsart genau es sich handelt, gab sie nicht bekannt. Inzwischen gehe es ihrer Mutter vergleichsweise gut, so Wagner. «Wir haben einen relativ guten, stabilen Zustand erreicht. Bei Krebs weiss man das ja nie. Aber gerade geht es meiner Mama gut.» Weniger Zeit auf Tour bedeutet auch, mehr Zeit mit ihrer Mutter verbringen zu können. «Mit einem kleinen Kind und einer kranken Mutter weiss man, dass Zeit wirklich das grösste Geschenk ist.»

Dass ihre Fans ihre Entscheidung bedauern, ist wohl unvermeidbar. Doch Blümchen «verschwindet ohnehin nicht wirklich», ist sich Wagner sicher. «Die Fans feiern meine Musik jeden Tag. Sie wird von jungen wie alten Menschen gehört. Meine Streamingzahlen sind in Millionenhöhe, wie das bei einem Popstar so sein muss. Dass Blümchen für immer unauslöschlich mit der Musikgeschichte Deutschlands verbunden bleibt, ist ein ziemlich tolles Gefühl.»