Vom «Twilight»-Vampir zum Geheimagenten: Robert Pattinson ist der neue James Bond! Der Brite pfeift auf Hollywoods Spielregeln und nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Doch wie tickt der Mann, der nun die berühmteste Nummer der Filmgeschichte trägt?

Darum gehts Robert Pattinson wird der siebte James Bond und folgt auf Daniel Craig, der 2021 zurücktrat

Mit «Twilight» wurde Pattinson 2008 international bekannt, 2022 spielte er erstmals Batman

Der Kanadier Denis Villeneuve führt Regie, der Schweizer Marc Forster drehte 2008 einen Bond-Film

Vanessa Nyfeler

Geschüttelte Martinis, rasante Verfolgungsjagden, gefährliche Missionen: Seit über 60 Jahren und 25 Filmen jagt James Bond Bösewichte. Nun übernimmt ausgerechnet ein Mann mit Vampir-Vergangenheit die Lizenz zum Töten: Robert Pattinson (40) ist der siebte 007! «Die Ehre meines Lebens», schwärmt der Brite. Für Millionen Teenager, die einst Poster von ihm übers Bett hängten, dürfte die Nachricht gleich zwei Gefühle wecken: Nostalgie und Vorfreude.

Seit Daniel Craig (58) 2021 nach fünf Filmen seinen Smoking an den Nagel hängte, wurde in Hollywood eifrig über seine Nachfolge spekuliert. Namen wie Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner und Jack Lowden kursierten.

Mit Pattinson bricht die Bond-Reihe nun eine langjährige Tradition: Bislang wurde darauf geachtet, dass der Schauspieler nicht berühmter war als die ­Figur, die er verkörperte. Pattinson hingegen ist längst ein Weltstar. Millionen kennen ihn bereits aus einer anderen Rolle: 2008 wurde er als blasser Vampir Edward Cullen in «Twilight» zum Schwarm einer ganzen Generation – mit zerzaustem Haar, durchdringendem Blick und geheimnisvollem Lächeln.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Erst verzaubert, dann verbissen

Seinen Weg nach Hollywood findet er eher zufällig. 1986 kommt Pattinson als jüngstes von drei Kindern in London zur Welt. Seine ältere Schwester Lizzy ist Sängerin, Schwester Victoria hält sich meist aus der Öffentlichkeit fern. Sein Vater handelt mit Oldtimern, seine Mutter arbeitet bei einer Modelagentur. Als Teenager tritt er einem Theaterclub bei. Zunächst vor allem wegen der hübschen Mädchen, wie er später verrät. 2005 ergattert er seine erste grosse Filmrolle als Cedric Diggory in «Harry Potter und der Feuerkelch». Drei Jahre später gelingt ihm mit «Twilight» der internationale Durchbruch. Auch privat funkt es am Set: Pattinson verliebt sich in Co-Star Kristen Stewart (36). Vier Jahre lang gelten die beiden als Traumpaar. Doch 2012 sorgt Stewarts Affäre mit einem verheirateten Regisseur für Schlagzeilen. Ein Jahr später ist die ­Beziehung endgültig Geschichte.

« Manchmal lüge ich einfach aus Langeweile Robert Pattinson »

Nach dem Ende der Vampirsaga will Pattinson vor allem eines: sein Image als Teenieschwarm abstreifen. Statt auf die nächste Hollywood-Grossproduktion setzt er bewusst auf ungewöhn­liche Rollen. In «Good Time» spielt er einen Kleinkriminellen, in «The Lighthouse» einen Leuchtturmwärter, der langsam dem Wahnsinn verfällt. Sein gutes Aussehen versteckt er dabei hinter Bart, Augenringen und verwahrlostem Äusseren. Der Imagewechsel gelingt: 2022 schlüpft er in die Rolle von Batman, einem düsteren Superhelden voller Selbstzweifel.

Schon vor seiner Ernennung zum neuen Bond ist 2026 ein Ausnahmejahr für Pattinson. In «The Drama» spielt er an der Seite von Zendaya, 30, die als ­mögliches Bond-Girl gehandelt wird. In Christopher Nolans «The Odyssey» verkörpert er einen zwielichtigen Ver­ehrer. Für den Thriller «Primetime» gilt er gar als möglicher Oscar-Kandidat. Denn trotz seiner Erfolge wartet Pattinson noch immer auf seine erste Nomi­nierung.

Hollywoods Spassvogel

Was Robert Pattinson neben seinem schauspielerischen Talent auszeichnet, ist sein eigenwilliger Humor. Während andere Stars bei Interviews jedes Wort abwägen, erzählt er munter drauflos. Mal behauptet er, als Kind den Tod ­eines Zirkusclowns bei einer Autoexplosion miterlebt zu haben. Bei Castings gab er vor, an der Universität Oxford studiert zu haben. «Wenn man in Hollywood mit einem britischen Akzent spricht, kaufen sie einem das problemlos ab.» Er gesteht, dass er aus Langeweile gerne Geschichten auftischt.

« Rob ist echt lustig. Wenn ich mit ihm bin, blühe ich richtig auf Suki Waterhouse »

Privat hält sich Pattinson im Gegensatz zu seinen wilden Presseauftritten bedeckt. Seit 2018 ist er mit der bri­tischen Sängerin und Schauspielerin Suki Waterhouse, 34, zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden bei ­einem Promi-Spieleabend in Los Angeles, wo sie vor lauter Lachen sogar ­getrennt werden mussten. «Ein Regisseur hat uns auseinandergesetzt!», ­erinnert sich Waterhouse 2024 in einem Interview. Heute sind sie verlobt und seit 2024 Eltern einer Tochter. Die ­Familie lebt in einem gemieteten Haus in Beverly Hills, samt Fitnessstudio, in dem Pattinson unter anderem für ­«Batman» trainierte und künftig wohl auch für Bond schwitzen wird.

Ein Traum wird wahr

Die 007-Rolle hatte Robert Pattinson schon lange im Visier. Bereits 2012 ­verriet er in einem Interview, dass er durchaus Lust hätte, James Bond zu spielen, allerdings erst in etwa 20 Jahren. Nach Daniel Craig müsse ein neuer Bond schon einiges an Lebenserfahrung mitbringen, fand der damals 26-Jährige. Einen jungen Geheimagenten hielt er für eine schlechte Idee.

Nicht nur vor der Kamera stehen bei Bond die Zeichen auf Neuanfang: 2025 übernahmen die Amazon MGM Studios die kreative Kontrolle von den langjährigen Produzenten ­Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Broccolis Vater Albert R. «Cubby» Broccoli hatte die Filmreihe 1961 mitgegründet. Dass mit Pattinson erstmals ein etablierter Star die Rolle übernimmt, dürfte also auch mit dem Führungswechsel zusammenhängen. Bei den Vertragsverhandlungen scheint der Schau­spieler jedenfalls die Oberhand behalten zu haben: Statt für vier soll er laut Branchenberichten nur für drei Filme ­unterschrieben haben – und das zu ­besseren Konditionen.

007 und die Schweiz

Einer, der weiss, worauf es bei James Bond ankommt, ist der Schweizer Regisseur Marc Forster (56). Der in Davos aufgewachsene Filmemacher inszenierte 2008 mit «Ein Quantum Trost» den 22. James-Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Gegenüber der Schweizer Illustrierten zeigt er sich begeistert vom neuen Geheimagenten: «Robert Pattinson ist eine hervorragende Wahl. Er hat mehrfach gezeigt, wie sehr er sich als Schauspieler weiterentwickelt und an Vielseitigkeit gewonnen hat.»

Als Regisseur für den neuen Film tritt nun der kanadische Erfolgsregisseur Denis Villeneuve (59) an. Pattinson kennt er bereits vom Dreh des dritten «Dune»-Films.

Auch am Handgelenk des neuen 007 bahnt sich ein Schweizer Luxus-Duell an. Erst im September wurde ­Pattinson zum Markenbotschafter von Jaeger-LeCoultre ernannt. James Bond trägt seit 1995 allerdings Uhren des Konkurrenten Omega. Zwei Schweizer Traditionsmarken, ein Geheimagent – und die Frage, welcher Millionenvertrag am Ende das Rennen macht.

Noch spannender dürfte allerdings sein, wie sich Pattinson selbst als Bond schlägt. Das wird sich frühestens 2028 zeigen. Millionen Teenager hatte er als Vampir jedenfalls schon auf ­seiner Seite. Nun muss er den Rest der Welt überzeugen.