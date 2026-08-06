Die Schweizer Entertainerin Monika Kaelin ist zur Ehrenbotschafterin des Club Suisse de Monaco ernannt worden. Sie begeisterte mit ihrem Kult-Hit «Ramba Zamba» und einer emotionalen Rede.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Monika Kaelin wird Ehrenbotschafterin des Club Suisse de Monaco

Sie präsentierte den Song «Viva Munegu» mit Victoria Silvstedt

Über 1200 Schweizer leben heute im Fürstentum Monaco

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Was für eine Ehre, was für eine Show, was für eine Nacht! Monika Kaelin (71) ist die neue Ehrenbotschafterin des Club Suisse de Monaco. Die Präsidentin des Vereins Show Szene Schweiz trägt neu den Titel «Ambassadrice honoraire du Club Suisse de Monaco». Vor den geladenen Gästen und Clubpräsident Arik Röschke (42) und Alt-Präsident Philippe Ragaz sagt Kaelin sichtlich bewegt: «Ich freue mich riesig über diese ehrenvolle Ernennung.» Die Auszeichnung würdigt ihr langjähriges Engagement für die Verbindung zwischen der Schweiz und Monaco.

Im Fürstentum ist die Schweizer Show-Ikone längst bekannt. Beim 75-Jahr-Jubiläum des Clubs im Oktober 2024 moderierte sie den Galaabend im Hôtel de Paris – vor Fürst Albert II. von Monaco (68), der seit 2022 Ehrenmitglied des Clubs ist. Ihre erste grosse Aufgabe als Ehrenbotschafterin meisterte Kaelin mit Bravour. Am 1. August führte sie im Monte-Carlo Bay Hotel vor Ehrengästen, Honorarkonsuln und Vertretern des monegassischen Parlaments durch die Feierlichkeiten zum Schweizer Nationalfeiertag.

Monika Kaelin singt mit Victoria Silvstedt

«Hier in Monaco schlägt das Schweizer Herz genauso stark wie zu Hause», schwärmte Kaelin. Besonders emotional wurde es bei ihren Worten über Heimat: «Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl.» Für zusätzlichen Glamour sorgte der schwedische Star Victoria Silvstedt (51). Gemeinsam mit ihr sangen Monika Kaelin und Arik Röschke den eigens komponierten Song «Viva Munegu» – eine musikalische Liebeserklärung an Monaco und die Schweiz.

Über das gemeinsame Singen sagt Kaelin: «Ich finde Victoria mega. Sie ist sehr nett und lustig. Ich habe gejodelt, ihre Einlage bestand aus ihrem Lied ‹Love It› und Arik rappte dazu.» Ein weiterer Höhepunkt war Monika Kaelins Kulthit «Ramba Zamba». Schon nach den ersten Takten standen die Gäste auf, tanzten zwischen den Tischen und bildeten spontan eine Polonaise. Schweizer Tradition traf auf den Glamour von Monte-Carlo.

Die Schweizerin bringt Monaco zum Tanzen

Die Wurzeln des Clubs reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Damals verliessen viele Schweizerinnen und Schweizer wegen Armut ihre Heimat und kamen vor allem als Handwerker nach Südfrankreich.

Da es noch keine Sozialversicherungen gab, gründeten sie die «Association de Bienfaisance de la Colonie Suisse de Monaco». Die Organisation half Schweizern in Notlagen. 1949 wurde der Verein offiziell eingetragen und gehört damit zu den ältesten Vereinigungen im Fürstentum Monaco. Heute leben mehr als 1200 Schweizerinnen und Schweizer in Monaco.

Nach ihrer feierlichen Ernennung steht fest: Monika Kaelin ist nicht nur Ehrenbotschafterin des Club Suisse de Monaco – sie ist die Frau, die Monte-Carlo zum Tanzen bringt.