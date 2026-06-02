Jennifer Lopez' Kind ändert den Namen

Grosser Tag für Pop-Diva Jennifer Lopez: Ihr Nachwuchs feierte den Highschool-Abschluss. Doch bei der Zeugnisübergabe in Los Angeles horchten alle auf. Emme heisst jetzt anders.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jennifer Lopez’ Kind heisst neu Oskar Muñiz und studiert bald Theater

Namensänderung erstmals bei Abschlussfeier der Windward High School öffentlich gemacht

Oskar, 18, zieht im Herbst ans Sarah Lawrence College in New York

Jaray Fofana Redaktorin People

Als die Sängerin Jennifer Lopez (56) vergangene Woche an der Abschlussfeier der Windward High School in Los Angeles teilnahm, wollte die Sängerin eigentlich nur einen ganz besonderen Meilenstein ihres Kindes feiern. Doch ausgerechnet bei der Übergabe des Highschool-Diploms sorgte der Nachwuchs der Pop-Diva für eine Überraschung.

Denn als ihr Kind – bisher unter dem Namen Emme bekannt – im traditionellen Abschluss-Talar auf die Bühne gerufen wurde, ertönte plötzlich ein völlig anderer Name aus den Lautsprechern: «Oskar Jacob Muñiz».

Laut Insidern soll dieser Schritt allerdings nicht aus heiterem Himmel kommen. Bereits 2022 soll Lopez ihr Kind bei einem Bühnenauftritt mit geschlechtsneutralen Pronomen vorgestellt haben. Nun scheint Oskar Muñiz mit dem Erreichen der Volljährigkeit endgültig seinen eigenen Weg zu gehen.

Auch auf Instagram setzt der 18-Jährige ein klares Zeichen: In seinem Profil finden sich die Symbole für Transgender und Homosexualität.

Bei diesem besonderen Moment stand die Familie geschlossen hinter ihm. Mit dabei waren unter anderem sein Zwillingsbruder Max, Samuel (14), der Sohn von Lopez' Ex-Mann Ben Affleck (53), sowie Jennifer Lopez' Mutter Guadalupe Rodríguez (80). Nur einer fehlte offenbar: Vater Marc Anthony (57). Der Schauspieler soll bei der Zeremonie nicht anwesend gewesen sein.

Offiziell geäussert hat sich Jennifer Lopez zur Namensänderung ihres Kindes bislang nicht.

Für Oskar beginnt nun ohnehin ein völlig neues Kapitel. Im Herbst zieht es ihn nach New York, wo er am renommierten Sarah Lawrence College Theater und Kunst studieren wird, wie ein Instagram-Post seiner High School bestätigt – der aber gelöscht wurde.

Für Mutter Lopez dürfte der Abschied allerdings alles andere als leicht werden. In der US-Talkshow «Jimmy Kimmel Live!» sprach die Sängerin offen über ihre Angst vor dem sogenannten «Empty-Nest-Syndrom» – was so viel bedeutet wie ein «leeres zu Hause». Seit Monaten sei sie wegen des bevorstehenden Auszugs ihrer Kinder hochemotional.

Trotz aller Wehmut hat die 56-Jährige die Kontrolle noch längst nicht abgegeben. Im Gegenteil: Den Umzug will sie höchstpersönlich organisieren. «Ich mache alles! Wir werden die Zimmer ausräumen und sie nehmen alles mit ins Wohnheim», erklärte sie.

Und einen kleinen Plan hat die fürsorgliche Mutter offenbar auch schon geschmiedet. Mit einem Lachen sagte Lopez: «Ich hoffe einfach, dass sie furchtbares Heimweh bekommen!»