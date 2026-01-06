Jennifer Lopez kontert Hasskommentare

Bei der Eröffnung ihrer Show in Las-Vegas geht Sängerin Jennifer Lopez humorvoll mit Outfit-Kritik ab – und macht gleichzeitig Witze über ihre turbulente Liebesvergangenheit.

«Wenn du so einen Körper hättest wie ich, wärst du auch nackt!»

«Wenn du so einen Körper hättest wie ich, wärst du auch nackt!»

Darum gehts Jennifer Lopez, 56, tritt seit Dezember 2025 in Las Vegas auf

Sie war viermal verheiratet, zuletzt mit Ben Affleck, 53

Ihre Show «Up All Night» endet im März 2026 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Jennifer Lopez (56) steht erneut in Las Vegas auf der Bühne. Und natürlich mit viel Haut – was ihr prompt Kritik einbrachte. Ihre Antwort? «Wenn du diesen Körper hättest, wärst du auch nackt.»

Selbstironie beweist die Künstlerin auch bei ihrer turbulenten Liebesvergangenheit. Bei der Premiere ihrer neuen Las-Vegas-Residency Ende Dezember scherzte Lopez über ihre Ehen: «Damals war ich erst zweimal verheiratet.» Mit einem Lachen fügte sie hinzu: «Das stimmt gar nicht. Es war nur einmal. Fühlte sich an wie zweimal. Ich mache nur Spass.»

Vor zehn Jahren

«Damals» – damit meinte die zweifache Mutter ihre erste Vegas-Show «All I Have», die von 2016 bis 2018 im Planet Hollywood lief. Jetzt, zehn Jahre später, steht sie erneut in Las Vegas auf der Bühne: «Up All Night Live in Las Vegas» im Kolosseum des Caesars Palace, dem über 4000 Plätze fassenden Theater, in dem schon Céline Dion (57) und Adele (37) auftraten.

«Das ging doch wie im Flug vorbei, oder? Für alle, die damals bei der Eröffnung dabei waren», sagte sie in einem Fanvideo. Dann wurde sie ernster: «Ich lerne dazu, ich wachse. Ich bin gerade in meiner Happy-Era.»

Viermal verheiratet

Jennifer Lopez war insgesamt viermal verheiratet. Die erste Ehe mit Ojani Noa (51) dauerte nur von 1997 bis 1998, die zweite mit Tänzer Cris Judd (56) von 2001 bis 2003. Mit ihrem dritten Ehemann Marc Anthony (57), den sie 2004 heiratete, bekam sie die Zwillinge Max und Emme (17). Die Ehe endete 2014.

Die vierte und bislang letzte Ehe ging Lopez mit Ben Affleck (53) ein – ihrer grossen Liebe mit Unterbrechung. Kennengelernt hatten sich die beiden 2002 am Set von «Gigli», noch im selben Jahr folgte die Verlobung. Doch Anfang 2004 trennten sich die beiden. Anderthalb Jahrzehnte später, 2021, fanden sie wieder zueinander. Nach einem Jahr verlobten sie sich erneut und heirateten kurz darauf. Im August 2024 folgte dann die Scheidung, die im Januar 2025 finalisiert wurde.

Trotz der Trennung halten die beiden zusammen: Im Oktober erschien Affleck zur Premiere von Lopez' Film «Kiss of the Spider Woman», um sie zu unterstützen. Bis Ende März 2026 steht die Sängerin nun in Las Vegas auf der Bühne.