Der 90er-Kultsong «What's Up?» erlebt aktuell ein virales Comeback auf TikTok. Ein Remix des Songs mit Nicki Minajs «Beez in the Trap» erobert die sozialen Medien, während Prominente und sogar Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai ihre Versionen teilen.

Der Refrain ist wieder überall: «Hey yeah yeah…» Dreissig Jahre nach seinem ersten Höhenflug ist der 90er-Klassiker «What’s Up?» von 4 Non Blondes zurück und erobert die sozialen Medien. Auf TikTok geht aktuell ein Remix viral, der den melancholischen Rocksong mit dem Rap-Hit «Beez in the Trap» (2012) von Nicki Minaj (42) kombiniert. Das Ergebnis: ein überraschend gut klingender Pop-Song, der aus einer alten Rock-Hymne den viralen Hit zum Jahresende liefert.

Was den Trend so gross macht, ist seine Einfachheit: Zwei Menschen stehen vor der Kamera, der eine singt mit voller Inbrunst den ikonischen Refrain, der andere kontert mit Nicki Minajs frechen Rapzeilen – fertig. Fast 700'000 Nutzer haben ihre Version des Clips in den sozialen Medien bisher veröffentlicht. Darunter auch namhafte Prominente wie Jennifer Lopez (56), Khloé Kardashian (41), Sabrina Carpenter (26), Drew Barrymore (50), Jimmy Fallon (51) und sogar Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai (28), die ihre Version gepostet hat.

«Ich liebe, dass Menschen wieder mitsingen»

Und mittendrin ist Linda Perry (60), die Frau, die den Song 1993 schrieb und sang. Sie hat sich aufgrund des aktuellen Hypes erstmals auf TikTok gewagt und ist gemeinsam mit Jennifer Lopez in einem Clip aufgetreten, der millionenfach geklickt wurde. «Es ist absurd. Im besten Sinne», sagte Perry kürzlich im Gespräch mit dem US-Portal «Vulture». Sie lacht über die eigene Wiedergeburt im Internet, spürt aber gleichzeitig die Resonanz ihres Songs: «Ich liebe, dass Menschen, egal welchen Alters, wieder mitsingen. Das ist es, worum es in der Musik geht.»

Linda Perry war in den 1990er Jahren die raue Stimme einer ganzen Generation, die sich nach Aufbruch sehnte. Nach dem plötzlichen Erfolg der 4 Non Blondes zog sich die Singer-Songwriterin zurück und schrieb mehrere grosse Hits für Stars wie Pink (46) und Christina Aguilera (44). Nachdem sie das Rampenlicht lange gemieden hatte, erlebt die Sängerin und Produzentin nun im Alter von 60 Jahren ihr grosses Comeback. Und das auf einer Plattform, die sie früher kaum interessierte. «Ich hätte nie gedacht, dass mein Song einmal TikTok erobert», erklärte Perry kürzlich auf ihrem eigenen TikTok-Kanal. «Aber wenn etwas nach 30 Jahren wieder Menschen verbindet, war das wohl kein Zufall.»

Passend zur Rückkehr ihres grossen Hits kündigte Linda Perry mit ihrer alten Band eine erste Reunion-Tour seit drei Jahrzehnten an. Der Auftakt fand Ende Mai 2025 beim «Bottle Rock»-Festival im kalifornischen Napa Valley (USA) statt, weitere Clubshows in Los Angeles und San Francisco folgen Mitte Dezember und sind bereits restlos ausverkauft.