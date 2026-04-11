Ben Affleck schenkt seiner Ex-Frau Jennifer Lopez seine Hälfte einer gigantischen Luxus-Villa in Beverly Hills. Das Anwesen mit 12 Schlafzimmern und 24 Badezimmern bleibt nach der Scheidung vollständig in Lopez' Besitz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ben Affleck schenkt Ex-Frau Jennifer Lopez seine Luxus-Villa in Beverly Hills

Das Anwesen kostete 2023 rund 47,4 Millionen Franken und hat 12 Schlafzimmer

Affleck übergab seinen Anteil laut Gerichtsdokumenten komplett und kostenlos War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Es ist die On-off-Beziehung des 21. Jahrhunderts: Jennifer Lopez (56) und Ben Affleck (53) – derzeit weder «off». Nachdem sie 2021 ihr grosses Liebescomeback verkündet und kurz darauf geheiratet hatten, reichte Lopez bereits 2024 wieder die Scheidung ein.

Nun scheint Ben Affleck seiner Ex-Frau ein grosszügiges Abschiedsgeschenk gemacht zu haben: Wie zunächst das Portal TMZ berichtete, soll er Lopez seinen gesamten Anteil an der gemeinsamen Luxus-Villa überlassen haben – kostenlos.

0:21 Die besagte Szene im Video: Böse Blicke von Jennifer Lopez an Ben Affleck

60 Millionen US-Dollar in bar

2023 kauften Ben Affleck und Jennifer Lopez das Anwesen auf einem 3500 Quadratmeter grossen Grundstück in Beverly Hills, Kalifornien (USA). Es soll über 12 Schlafzimmer und 24 Badezimmer verfügen. Im Aussenbereich lädt ein grosszügiger Pool zum Baden ein.

Damals sollen Affleck und Lopez mal soeben 60 Millionen US-Dollar in bar auf den Tisch gelegt haben, berichtet TMZ. Das wären umgerechnet knapp 47,4 Millionen Schweizer Franken. Nach der Scheidung stellte sich dann natürlich die Frage, wie die Immobilie unter den einstigen Eheleuten aufgeteilt werden sollte.

Ben Affleck überlässt ihr alles

Aus Gerichtsdokumenten soll laut TMZ hervorgehen, dass Affleck und Lopez ihr sogenanntes «Property Settlement Agreement» nachträglich geändert hätten. Es handelt sich dabei um eine Vereinbarung darüber, wie das gemeinsame Vermögen nach der Scheidung aufgeteilt wird. Darin ist von einer «Übertragung von Eigentum zwischen Ehepartnern» die Rede. So soll Affleck seiner Ex seinen gesamten Anteil am 60-Millionen-Dollar-Anwesen nun einfach so überlassen.

Die geteilte Luxus-Immobilie war zuvor lange ein Streitpunkt gewesen. Bereits einige Monate bevor Affleck und Lopez offiziell getrennt waren, wollten sie die Villa verkaufen. Berichten zufolge sei sie Affleck «zu gross» gewesen. Doch damals und auch nach der Scheidung fand sich kein Käufer. Nun liegt die Zukunft des Anwesens einzig in Lopez' Händen. Ob sie weiterhin versuchen wird, es zu verkaufen – oder einfach wieder selbst einzieht –, bleibt abzuwarten.