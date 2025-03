Nach der Scheidung von Schauspieler Ben Affleck hat US-Sängerin Jennifer Lopez anscheinend eine neue feste Bleibe gefunden. Berichten zufolge erstand sie ein neues Haus in der Nähe von Los Angeles.

1/2 Kann sich auf einen räumlichen Neuanfang freuen: Jennifer Lopez. Foto: AFP

Darum gehts Jennifer Lopez kauft neues Luxus-Anwesen nach Trennung von Ben Affleck

Ehemaliges gemeinsames Anwesen steht weiterhin zum Verkauf

Lopez zahlte 18 Millionen Dollar für ihr neues Zuhause

Neues Kapitel, neues Zuhause: Wie das US-Magazin «People» berichtet, hat sich Jennifer Lopez (55) nach ihrer gescheiterten Ehe mit Ben Affleck (52) ein neues Luxus-Anwesen in der Nähe von Los Angeles zugelegt. Für die Immobilie soll sie etwa 18 Millionen Dollar (umgerechnet rund 16 Millionen Franken) hingeblättert haben.

Laut dem Bericht gehe der Kauf aus offiziellen Immobilienunterlagen hervor. Während Lopez nun ein neues Zuhause gefunden hat, steht das ehemals gemeinsame Anwesen mit Affleck weiterhin zum Verkauf. Für die Villa in Beverly Hills, die das einstige Traumpaar im Mai 2023 erworben hatte, werden stolze 68 Millionen Dollar verlangt - bislang allerdings ohne Erfolg.

Getrennte Wege, getrennte Häuser

Affleck war bereits im Frühjahr 2024 aus der gemeinsamen Villa ausgezogen und hatte sich schliesslich selbst ein neues Domizil für rund 20 Millionen Dollar gekauft. Lopez hingegen blieb zunächst in dem gemeinsamen Anwesen wohnen, das bereits seit Juli 2024 zum Verkauf steht.

Ein Liebescomeback mit kurzem Verfallsdatum

Die Trennung der beiden Hollywood-Stars markiert das Ende eines der spektakulärsten Liebescomeback-Geschichten Hollywoods. Nachdem Lopez und Affleck bereits zwischen 2002 und 2004 ein Paar waren und sogar verlobt, fanden sie im Sommer 2021 überraschend wieder zueinander.

Die zweite Chance für «Bennifer», wie das Paar in den Medien genannt wurde, schien zunächst unter einem guten Stern zu stehen. Im Juli 2022 gaben sich Lopez und Affleck in Las Vegas das Jawort, eine grosse Hochzeitsfeier in Georgia folgte im Monat darauf. Doch das Glück währte nicht lange: Im August 2024 reichte Lopez die Scheidung ein, die Anfang 2025 vollzogen wurde.