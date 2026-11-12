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Emotionale Worte
Oliver Pocher teilt seltenes Familienfoto mit Amira Aly

Insbesondere seit ihrer dritten Schwangerschaft, spricht Oliver Pocher immer wieder öffentlich über seine Ex Amira Aly. Zusammen gesehen hat man sie allerdings seit Langem nicht mehr.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Seit ihrer Trennung sind Oliver Pocher und Amira Aly nicht gerade ein Herz und eine Seele.
Foto: imago/Panama Pictures

Darum gehts

  • Oliver Pocher postet seltenes Familienfoto
  • Darauf ist er mit Ex-Frau Amira Aly und den gemeinsamen Söhnen zu sehen
  • Die Fans freuen sich über das Bild der Einigkeit
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Sophie OferRedaktorin People

Auf Instagram postet Oliver Pocher (48) ein gemeinsames Bild mit Ex-Frau Amira Aly (34) und ihren zwei gemeinsamen Söhnen. Die Gesichter der Kinder werden mit herzigen Emojis unkenntlich gemacht. Anlass für den Post war der Geburtstag ihres 7-jährigen Ältesten.

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Papa Oliver Pocher ist sichtlich gerührt davon, wie schnell sein Sohn gross wird. «Jetzt bist du schon 7 Jahre alt, hast eine neue Schwester, einen ‹alten› Bruder, eine Torte von Mama, diverse neue Trikots von Papa», zählt Pocher auf.

Vor Kurzem brachte Aly ihr drittes Kind, die gemeinsame Tochter mit Christian Düren, zur Welt. Für ihren ältesten Sohn backte sie eine aufwändige Fussballtorte in der Form eines Spielfelds.

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«Aber das allerwichtigste…Mama und Papa lieben dich sehr und freuen uns auf das nächste Jahr mit dir!», schreibt Pocher.

Es trifft sich gut, dass Pocher und Alys Sohn seinen Geburtstag am 11.11. in der Karnevals-Hochburg Köln feiert. Dort wird an diesem Datum nämlich traditionell ausgiebig gefeiert. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, verbrachte die Familie gemeinsame Zeit bei einem Fussballspiel des 1. FC Köln.

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In den Kommentaren freut man sich, die Familie so geeint zu sehen. «Geht doch! Das ist für das Kind das Grösste, wenn sich die Eltern verstehen und nicht streiten», schreibt eine Userin. In der Vergangenheit machte Pocher häufig mit kontroversen Kommentaren über seine Ex-Frau von sich reden. «Ich finde das toll, dass ihr ein gemeinsames Foto gemacht habt! Eure Kinder werden es euch danken!», freut sich eine andere Userin.

«Manchmal muss man persönliche Differenzen hinten anstellen», schreibt der Influencer Nelson Mendes. «Denn egal, was zwischen euch passiert ist: Ihr habt zwei wundervolle Kinder, die nichts mehr verdienen als Liebe, Zusammenhalt und Eltern, die trotz allem füreinander da sind.»

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