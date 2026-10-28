Amira Aly hat die Geburt ihrer Tochter bestätigt – offenbar kam das Baby bereits am Wochenende zur Welt. Oliver Pocher sprach bei einem Live-Podcast über das «emotionale Ereignis» und zeigte sich versöhnlich.

Darum gehts Amira Aly gibt auf Instagram die Geburt ihrer Tochter mit Partner Christian Düren bekannt

Oliver Pocher deutete die Geburt am Sonntag beim Live-Podcast in München bereits öffentlich an

Pocher sagte Aly Unterstützung zu und zeigt sich versöhnlich

Saskia Schär Redaktorin People

Am Dienstag gab Moderatorin Amira Aly (34) auf Instagram die Geburt ihres Mädchens bekannt. Für sie und ihren Partner Christian Düren (36) ist es das erste gemeinsame Kind. Mit Ex-Mann Oliver Pocher (48) hat sie bereits zwei Jungs, die fünf und sechs Jahre alt sind. Das Baby erblickte offenbar bereits am Wochenende das Licht der Welt, wie aus den Worten ihres Ex-Mannes beim Live-Podcast «Die Pochers! Live» in München hervorgeht.

«Ich sage mal so: Ohne jetzt ins Detail zu gehen, könnte es ja sein, dass die Patchwork-Familie ein bisschen grösser geworden ist», erklärte er demnach am Sonntagabend bei der Podcast-Aufzeichnung, bei der «Bunte» anwesend war. Das Publikum habe mit einem «ooooh» auf seine Worte reagiert, genau so sei auch seine Reaktion gewesen, witzelte er. «Es ist ja ein sehr emotionales Ereignis, muss man ja sagen», so Pocher weiter. «Dieser erste Schrei von dem Kind, das geht dir so ins Mark und das bleibt so hängen», blickt der fünffache Papa zurück.

Versöhnliche Töne von Pocher

Mit Sandy Meyer-Wölden (43), mit der er den Podcast aufnahm, hat er 15-jährige Zwillingssöhne sowie eine Tochter (16). Meyer-Wölden gratulierte Aly mit einem «Glückwunsch an dieser Stelle an die frisch gebackene Mami», Pocher schloss sich gemäss «Bunte» den Glückwünschen an.

Als Aly im Mai ihre Schwangerschaft bekannt gab, reagierte Pocher erst etwas eingeschnappt, da er die Meldung nicht von ihr persönlich, sondern aus den Medien erfahren hatte. Die Wogen haben sich aber mittlerweile offenbar etwas geglättet. So habe Aly ihn kurz vor der Entbindung – sie hatte einen geplanten Kaiserschnitt – gar noch aus dem Spital angerufen. Grund dafür war aber wohl weniger er persönlich als die beiden gemeinsamen Jungs, die sich zu diesem Zeitpunkt bei ihm befanden.

Auf die Frage aus dem Publikum, ob er Amira Aly im Spital besuchen werde, meinte er schmunzelnd: Wenn das erwünscht sei, komme er gerne mal vorbei. Dann fügte er an: «Ich würde es natürlich, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.» Er werde sie in dieser Woche aber sicher sehen und sei «durchaus mit eingebunden». Auch habe er ihr seine Unterstützung zugesagt. «Ich bin für die Kinder da, sag mir, wenn irgendwas ist.»