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«Die reden, als hätten die einen Schlaganfall»
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Komiker über Schweizerdeutsch:«Die reden, als hätten die einen Schlaganfall»

«Ohrenkrebs, Körperverletzung!»
Deutscher Komiker schiesst gegen SRF-Format

Lästerattacke in einem deutschen Podcast: Comedian Nizar nennt Schweizerdeutsch eine «Schlaganfall»-Sprache, Host Serdar Türkyilmaz spricht gar von «Körperverletzung».
Publiziert: 16:09 Uhr
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Aktualisiert: 16:26 Uhr
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Lästert fies über die Schweiz: der deutsche Komiker Nizar.
Foto: Screenshot/Diedeutschen

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutscher Comedian kritisiert Schweizerdeutsch als «Körperverletzung» in Podcast
  • Kommentar: «Kein Respekt», aber Antwort: «Spass muss sein, Leute»
  • Maite Kelly nennt Schweizer Dialekt «sexy» im Blick-Interview
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Der deutsche Comedian Nizar (42) sorgt bei Schweizerinnen und Schweizern gerade für rote Köpfe. Der Grund: Nizar ist in einem bekannten deutschen Podcast mit Moderator Serdar Türkyilmaz fies über unsere Sprache hergezogen. «Die reden so, als hätten sie einen Schlaganfall», sagt er übers Schweizerdeutsch.

Podcast-Host Türkyilmaz wird noch deutlicher. «Da kriegst du wirklich Ohrenkrebs von», lästert er. Auch das Schweizer Fernsehen kriegt sein Fett weg. «Ich höre mir manchmal zum Einschlafen diesen SRF-Podcast an, ‹Sternstunde Philosophie›.» Einige Folgen seien auf Schweizerdeutsch gedreht worden. «Das ist eine Sprache, die sollte man verbieten», poltert er. «Ich bin mitten im Schlaf aufgewacht und musste es direkt ausschalten.»

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In der Videobeschreibung legen die beiden noch einen obendrauf. «Schweizerdeutsch ist Körperverletzung», heisst es dort. Die Community reagiert prompt. «Kein Respekt», schreibt ein User unter das Video. Der Account, auf dem das Video gepostet wurde, antwortet auf den Kommentar und versucht, Wind aus den Segeln zu nehmen. «Spass muss sein, Leute.»

Offensichtlich sind die Sticheleien von Nizar und Serdar Türkyilmaz also mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Blick hat bei beiden nachgefragt, ob sie sich zu den Aussagen äussern möchten. Bis zur Publikation dieses Artikels liegt keine Antwort vor.

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«Ich finde Schweizerdeutsch sexy»

Während das Podcast-Duo über unsere Sprache herzieht, gibt es andere Personen, die vom Schweizerdeutsch schwärmen. So zum Beispiel Schlagersängerin Maite Kelly (46). Im Blick-Interview sagte sie einst: «Der Schweizer Dialekt ist sehr sexy».

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