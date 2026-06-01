Einst spielte er den coolen Cop Horatio Caine, jetzt ist der Schauspieler aus «CSI: Miami» kaum wiederzuerkennnen. Oder hättest du richtig erraten, um wen es sich hier handelt?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Caruso, bekannt aus «CSI: Miami», lebt seit 2012 im Ruhestand

Er betreibt eine Boutique, handelt mit Kunst und trägt Crocs statt Anzug

Caruso wurde kürzlich in Los Angeles gesichtet, kurz nach seinem 70. Geburtstag

Silja Anders Redaktorin People

Einst war er Horatio Caine, ein cooler Cop bei «CSI: Miami», dessen Markenzeichen die roten Haare und vor allem die Sonnenbrille waren. Heute sind David Caruso (70) die Sonnenbrille und die roten Haare geblieben, hinzugekommen ist ein grauer Dreitagebart. Der Schauspieler hat sich seit dem Serien-Aus 2012 stark verändert.

Mit dem Ende der Serie beendete auch Caruso sein Dasein als Schauspieler, gründete die Boutique «Steam on Sunset» in Miami und stieg in den Kunsthandel ein.

Trainerhose statt smarter Anzug

Im Mai wurde Caruso auf den Strassen von Los Angeles von Paparazzi geknipst. Zur kultigen Sonnenbrille gesellen sich inzwischen ein Strohhut. Den Anzug und die Bomberjacke hat er inzwischen gegen ein lockeres T-Shirt und eine bequeme Trainerhose eingetauscht. Statt schicker Schuhen trägt er heutzutage lieber Crocs. Von dem smarten Bombenspezialisten Horatio Caine ist nicht mehr viel zu erkennen.

Seinen Ruhestand scheint David Caruso nun in vollen Zügen zu geniessen. Seit 2008 ist er mit Amina Tyrone liiert. Zuvor war er dreimal verheiratet.

Caruso war seit 1976 als Schauspieler aktiv. Seine erste Rolle ergatterte er als Statist in der Serie «Ryan's Hope». 1980 startete er dann durch, als er die Rolle des Danny im Film «Getting Wasted» verkörperte. Er spielte in grossen Produktionen wie «Ein Offizier und Gentleman», «Rambo» oder auch «Twins – Zwillinge» mit Arnold Schwarzenegger (78) und Danny DeVito (81) mit. Obwohl er seit Jahrzehnten stets beschäftigt war, brachte erst die Crime-Serie «CSI» seinen grossen Durchbruch. Vor allem, als er die feste Hauptrolle in «CSI: Miami» bekam, war er für ein Jahrzehnt nicht mehr von den Bildschirmen wegzudenken.