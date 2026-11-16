Ein neues Enthüllungsbuch bringt das norwegische Königshaus in Erklärungsnot. Im Fokus stehen Drogengerüchte um Kronprinzessin Ingrid Alexandra.

Darum gehts Ein neues Buch thematisiert Drogengerüchte um Norwegens Kronprinzessin Ingrid Alexandra im Militär

Das Militär bestätigt Nachforschungen und erklärt die Vorwürfe gegen die 22-Jährige als haltlos

Der Palast kommentiert die Buchveröffentlichung nicht und schweigt auch auf Blick-Anfrage weiter

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Es brodelt gewaltig hinter den norwegischen Palastmauern. Besonders brisant sind die Gerüchte um Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22). Die künftige Königin des nordischen Landes soll während ihres Militärdienstes beim Drogenkonsum erwischt worden sein.

Thematisiert werden die Vorwürfe im Buch «Hoffet» (zu Deutsch: «Der Hof»), das am Freitag, 13. November, erschienen ist. Geschrieben wurde es von zwei renommierten Journalisten: Ulf André Andersen, dem ehemaligen Chefredaktor des Magazins «Se og Hør», und Frode Hansen, dem Chefredaktor des Onlineportals Nettavisen.

Nähe zum Halbbruder

Auf 376 Seiten blicken sie hinter die verschlossenen Türen des Königshauses. Es geht um Machtkämpfe, Intrigen, interne Konflikte und ein System, in dem offenbar nicht immer die offiziellen Hierarchien entscheiden, sondern auch die persönliche Nähe zum König und dessen Vertrauen.

Die Drogengerüchte stehen im Zusammenhang mit den Problemen von Ingrid Alexandras Halbbruder Marius Borg Høiby (29), dessen Drogenprobleme öffentlich wurden. Im Juni 2026 wurde er vom Gericht in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt. Unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen, Misshandlung und Drogendelikte. Das Urteil hat er angefochten.

Ingrid Alexandra und ihr Halbbruder hatten stets eine enge Beziehung. Auch deshalb richteten sich die Gerüchte plötzlich gegen sie. Pikant: Die Buchautoren schreiben selbst, dass Quellen vermutet hätten, die Gerüchte seien gezielt gestreut worden, um das Ansehen des Königshauses und der Kronprinzessin zu beschädigen.

Die Armee dementiert

Im Buch werden die Vorwürfe zudem bereits als widerlegt beschrieben. Nun die Knallermeldung: Die Armee bestätigt gegenüber der norwegischen Zeitung «Aftenposten», dass tatsächlich Nachforschungen angestellt wurden.

Die Armee stellt kurz nach der Veröffentlichung klar, dass an den Vorwürfen nichts dran sei. Ingrid Alexandra habe ihre 15-monatige Dienstzeit von Januar 2024 bis April 2025 auf sehr solide und tadellose Weise absolviert.

Und der Palast? Der zieht es vor, zu schweigen. Auf die Fragen der Presse zu den Enthüllungen lässt er lediglich ausrichten, dass man die Buchveröffentlichung nicht kommentieren wolle.

Warum aber sieht sich ausgerechnet die Armee zu einer öffentlichen Klarstellung veranlasst, obwohl der Palast schweigt? Das wirft weitere Fragen auf. Auch auf Blick-Anfrage hat sich der norwegische Palast bis anhin nicht geäussert.