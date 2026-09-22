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Anne Wünsche spricht über ihre Abtreibung
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Video aus April 2023:Anne Wünsche spricht über ihre Abtreibung

«Nicht freiwillig gemacht»
Anne Wünsche macht zweite Abtreibung öffentlich

Anne Wünsche zeigt ihren Fans ein Tattoo unter ihrer Brust und erklärt, was es bedeutet. Dahinter steckt eine sehr persönliche Geschichte: Die Influencerin hatte bereits zwei Abtreibungen.
Publiziert: 15:40 Uhr
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Spricht offen über das Thema Abtreibung: Anne Wünsche.
Foto: Instagram/Annewünsche

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Anne Wünsche (35) gesteht im Twitch-Stream zwei Schwangerschaftsabbrüche in der Vergangenheit
  • Ein Tattoo mit Herzen symbolisiert ihre Kinder und zwei Abtreibungen
  • Fans gespalten: Ehrlichkeit gelobt, andere kritisieren öffentliche Thematisierung
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Anne Wünsche (35) spricht in einem Twitch-Stream offen über zwei Schwangerschaftsabbrüche, die sie in der Vergangenheit erlebt hat. Bisher war nur bekannt, dass die Influencerin eine Abtreibung hatte. Jetzt erzählt sie ihrer Community, dass es eigentlich schon zwei waren.

Es beginnt damit, dass sie ihren Fans ein Tattoo aus mehreren Herzchen unter ihrer Brust zeigt. Die Influencerin deutet Symbol für Symbol darauf und erklärt ihren Fans, was dahintersteckt. Zwei der Herzen sind ausgefüllt. Sie stehen für ihre Töchter Miley und Juna. Für Sohn Savio soll bald ein weiteres Herz dazukommen.

Bedeutung hinter ihrem Tattoo

Dann zeigt Wünsche auf ein leeres Herz. Ihre Erklärung dahinter ist sehr persönlich: «Das leere Herz steht tatsächlich für die Abtreibung, die ich hatte. Und die zwei vollen Herzen sind Miley und Juna. Da fehlt aber noch Savio. Und tatsächlich noch ein leeres Herz.»

Ein zweites leeres Herz? Ihre Community hakt nach. Wünsche zögert kurz, dann gesteht sie: «Ich hatte schon zwei Abtreibungen hinter mir. Ja, verurteilt mich. Verurteilt mich.» Sie fügt hinzu: «Schön ist was anderes, habe ich jetzt nicht freiwillig gemacht. Habe ich nicht. Das ist kein Hobby von mir. Das ist Jahre her. Ich glaube, von einer wisst ihr, oder? Jetzt habe ich es ausgeplaudert.»

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Details zu den beiden Eingriffen nennt die dreifache Mutter nicht. Über einen der Abbrüche hatte sie bereits vor rund zweieinhalb Jahren gesprochen, der zweite ist bislang unbekannt gewesen. Beide Abtreibungen liegen laut Anne schon mehrere Jahre zurück.

Ihre Fans reagieren gespalten. Während einige ihre Ehrlichkeit loben, halten andere das Thema für zu privat, um es öffentlich zu machen.

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