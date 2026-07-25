Anne Wünsche lässt sich die Gebärmutter entfernen, um endlich schmerzfrei zu leben. Die Influencerin leidet seit Jahren an Adenomyose, die starke Schmerzen und extreme Blutungen verursacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anne Wünsche (35) plant Gebärmutterentfernung wegen schmerzhafter Adenomyose-Erkrankung

Die Krankheit verursacht starke Schmerzen und extreme Blutungen bei Betroffenen

Anna Adamyan leidet an Adenomyose und Endometriose

Saskia Schär Redaktorin People

Anne Wünsche (35) geht einen drastischen Weg: «Ich habe mich entschieden, zunächst die Pille für ein Jahr durchzunehmen, aber langfristig die Gebärmutter entfernen zu lassen», so die Deutsche gegenüber «Bild».

Hinter dieser Entscheidung stecken Jahre voller Schmerzen und eine Diagnose namens Adenomyose, eine Erkrankung, bei der gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe in die Muskelwand der Gebärmutter einwächst. Dies sorgt nicht nur für die eben erwähnten starken Schmerzen, sondern auch für extreme Blutungen.

«Rund um den Eisprung war Intimität für mich teilweise gar nicht mehr möglich», so Wünsche. «Beim Geschlechtsverkehr hatte ich starke Schmerzen am Muttermund. Hinzu kamen die extremen Blutungen. Irgendwann dachte ich nur noch: Das kann doch nicht normal sein.»

«Ich kann und möchte nicht mehr damit leben»

Nach einem unschönen Erlebnis im Disneyland kam für sie der Entschluss: «Ich kann und möchte nicht mehr damit leben». Den Eingriff plant das dreifache Mami noch in diesem Jahr. Mit der Entfernung der Gebärmutter wird sie keine weiteren Kinder mehr bekommen können, was sie jedoch nicht stört. Vor dem Eingriff fürchtet sie sich nicht, «ich freue mich ehrlich gesagt darauf», so der einstige «Berlin Tag & Nacht»-Star. «Ich glaube, dass es mir danach einfach besser geht».

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«GNTM»-Model leidet unter Adenomyse und Endometriose

Mit der Diagnose Adenomyose lebt auch die ex-«GNTM»-Kandidatin Anna Adamyan (29). Sie leidet zusätzlich an Endometriose, einer verwandten Erkrankung, bei der gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe ausserhalb der Gebärmutter wächst. Beide Krankheiten treten häufig gemeinsam auf und können die Erfüllung eines Kinderwunsches erheblich erschweren.

Jahrelang kämpfte sie und ihr Mann Sargis (33) für das gemeinsame Baby. Nach künstlichen Befruchtungen und zwei Fehlgeburten konnten sie 2023 endlich ihr Wunschkind Levi auf der Welt begrüssen. Adamyan ist derzeit mit ihrem zweiten Kind schwanger – dieses Mal klappte es auf natürlichem Wege.



