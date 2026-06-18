Nachdem Dagmar Wöhrl bereits einen Hinweis darauf gegeben hat, welche neuen Gesichter neben ihr in der «Höhle der Löwen» Platz nehmen werden, hat VOX die beiden Namen nun bestätigt.

Das sind die neuen Investoren bei «Höhle der Löwen»

Das sind die neuen Investoren bei «Höhle der Löwen»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dagmar Wöhrl enthüllt Details zur 20. Staffel «Die Höhle der Löwen»

Andreas Herb und Johannes Kliesch neu im Investoren-Team bestätigt

19. Staffel lief Frühjahr 2025, neue Staffel startet Herbst 2026

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Dagmar Wöhrl (72) hat bei Instagram einen Einblick in die Dreharbeiten zur neuen Staffel der VOX-Gründershow «Die Höhle der Löwen» gewährt - und dabei ein entscheidendes Detail verraten. Die Investorin zeigte sich in einem Story-Clip nicht nur mit Kollegin Janna Ensthaler (42), sondern auch mit zwei neuen Gesichtern am «DHDL»-Set.

Zwei Unternehmer neu im Team

Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte der Sender die beiden Namen. «Wir freuen uns sehr, dass Andreas Herb und Johannes Kliesch Teil der Jubiläumsstaffel von ‹Die Höhle der Löwen› sein werden», erklärte eine VOX-Sprecherin und fügte an: «Die Vorbereitungen für die 20. Staffel laufen bereits auf Hochtouren und die Vorfreude auf den Herbst ist riesig.» Weitere Details zur neuen Staffel und zu den Löwen werde man zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren. «Bis dahin gilt: In der Höhle bleibt es immer spannend.»

Andreas W. Herb (55) ist CEO der MBG Group, einem Getränkeunternehmen mit Hauptsitz in Paderborn. Mit Marken wie Salitos oder Scavi & Ray habe er sich «ein Multimillionen-Business aufgebaut und sich gleichzeitig als einflussreicher Business-Influencer etabliert», heisst es auf der Website des Unternehmens. Herb hat rund 300.000 Instagram-Follower.

Mit seinem Instagram-Namen «johannes.snocks» (rund 49.000 Follower) macht Johannes Kliesch (31) bereits auf sein unternehmerische Tätigkeit aufmerksam. Er ist der Co-Founder der Lifestyle-Marke Snocks. Forbes nahm ihn in die «30 Under 30 Europe»-Liste in der Kategorie Retail und E-Commerce auf. Laut Website des Unternehmens, das mit Sneakersocken den Durchbruch schaffte, ist Kliesch zudem Investor, Speaker und Podcast-Host.

Die 19. Staffel «Die Höhle der Löwen» wurde im vergangenen Frühjahr ausgestrahlt. Neben Wöhrl und Ensthaler bildeten Beauty-Expertin Judith Williams (54), Handelsprofi Ralf Dümmel (59), Wirtschaftsgrösse Carsten Maschmeyer (67) und Unternehmer und Investor Frank Thelen (50) das Löwenrudel. Die neue Staffel wird für den Herbst erwartet.