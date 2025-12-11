Die Bestseller-Autorin Sophie Kinsella ist gestern an den Folgen eines bösartigen Hirntumors verstorben. Ihren fünf Kindern hinterlässt sie nun ein stattliches Vermögen, das sich die kluge Geschäftsfrau – auch mithilfe ihres Mannes – vor ihrem Tod aufgebaut hat.

Sophie Kinsella, Autorin der «Shopaholic»-Reihe, ist mit 55 Jahren verstorben

Kinsella hinterlässt fünf Kinder und ein beträchtliches Vermögen mit Immobilien

Das Ehepaar vererbt über 22 Millionen Pfund, etwa 23,5 Millionen Schweizer Franken

Sophie Ofer Redaktorin People

Drei Jahre lang hat die «Shopaholic»-Autorin Sophie Kinsella (†55) gegen ihre Krebserkrankung gekämpft. Gestern Mittwochmorgen soll sie friedlich im Kreise ihrer Angehörigen verstorben sein. Neben ihrem Ehemann Henry Wickham (59) hinterlässt Kinsella, die mit bürgerlichem Namen Madeleine Wickham heisst, fünf Kinder: die Söhne Freddy (29), Hugo (26), Oscar (19) und Rex (15), sowie ihre Tochter Sybella (14).

Unter diesen soll nun das stattliche Vermögen der Schriftstellerin aufgeteilt werden, wie unter anderem «Daily Mail» berichtet. Mehr als 22 Millionen Pfund sollen es sein, die Kinsella und ihr Ehemann vererben. Das sind umgerechnet etwa 23,5 Millionen Schweizer Franken.

Ein Grossteil steckt in Immobilien

Allein das Immobilienportfolio der beiden übersteige zehn Millionen Pfund, so «Daily Mail». Es beinhalte vier beachtliche Immobilien, darunter ein Haus im Zentrum Londons, eine Wohnung in Westminster – nur Minuten vom britischen «House of Parliament» entfernt – und ein Bauernhaus im ländlichen Ort Dorset im Südwesten Englands.

Ausserdem soll das Ehepaar in ein wertvolles Grundstück in Südlondon investiert haben. Es ist der Standort einer traditionsreichen Privatschule, an der Henry Wickham vier Jahre lang als Schulleiter tätig war: die Elmhurst School in Croydon, UK. Es ist anzunehmen, dass alle vier Immobilien im letzten Jahrzehnt stark an Wert hinzugewonnen haben, denn die Immobilienpreise in London steigen wie vielerorts unaufhaltsam.

Liebe und Geschäft

Kinsella and Wickhams Beziehung war mehr als nur romantisch. Wickham war seit 2013 auch Kinsellas Manager, wie «People» berichtet. Ausserdem ist er als Geschäftsführer ihres Medienunternehmens Madhen Media tätig. Berichten zufolge soll dieses im letzten Dezember 12,1 Millionen Pfund wert gewesen und somit essentieller Bestandteil des gemeinsamen Vermögens sein. Bei diesem Unternehmen war Kinsella alleinige Anteilseignerin. Zu Madhen Media gehört auch die GmbH Bloomwood Educational, die wiederum das Grundstück besitzt, auf dem die Elmhurst-Schule steht.

Kinsella und Wickham lernten sich als Studenten an ihrem ersten Abend an der Oxford-Universität kennen, wie unter anderem «Daily Mail» berichtet. Sie heirateten, als Kinsella erst 21 Jahre alt war. Die Autorin wurde mit ihrer äusserst erfolgreichen «Shopaholic»-Reihe bekannt, die 2000 mit «Die Schnäppchenjägerin» begann und sich weltweit millionenfach verkaufte. Wickham sei ihr in vielerlei Hinsicht eine Stütze gewesen: «Mein Ehemann ist so ein Teamspieler, sowohl im Elternsein als auch bei meinem Schreiben», verriet sie «Glamour» 2021. «Er versteht meinen Sinn für Humor vollkommen und spricht gerne mit mir über die Handlungen meiner Bücher.»

2022 wurde bei Kinsella ein Glioblastom, also ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert. Laut ihrer Familie verbrachte sie ihre letzten Tage mit ihren «wahren Lieben»: Musik, Wärme, Weihnachten und Freude.



