Darum gehts
- Alexandra Taetz, bekannt aus SRF-Doku, stirbt mit 38 Jahren an Krebs
- Verwirklichte Traum eines Tierparks in Deutschland mit sibirischen Tigern
- Tier-Erlebnispark Bell zieht Besucher aus der ganzen Region an
Alexandra Taetz, bekannt aus der SRF-Dokumentationsreihe «Auf und davon», ist bereits Ende November im Alter von 38 Jahren an Krebs gestorben. Das berichtet die «Rhein-Zeitung». Vor etwa zehn Jahren wagte Taetz zusammen mit ihrem Ehemann Remo Müller und vier sibirischen Tigern den Schritt nach Deutschland. Dort verwirklichten sie ihren Traum eines eigenen Tierparks. Aus einem verfallenen Märchenpark im Hunsrück (Rheinland-Pfalz) schufen sie den Tier-Erlebnispark Bell, der heute Besucher aus der ganzen Region anzieht. SRF hatte erstmals 2016 über Taetz und ihre Familie berichtet, Mona Vetsch (50) besuchte sie letztmals 2023 in Deutschland.
Der Park wurde zur Heimat für Tiere, die anderswo kaum noch einen Platz fanden. Taetz dokumentierte diesen Prozess in einem Buch, in dem sie die Risiken und Herausforderungen beim Aufbau der Tier-Erlebniswelt schilderte.
«Kompromisslose Hingabe»
Das Team des Tier-Erlebnisparks würdigte Taetz in einem bewegenden Nachruf auf Facebook. «Der Park sei der Lebenstraum von Alexandra Taetz gewesen. Sie habe ihre kompromisslose Hingabe den Tieren und der Natur geschenkt», heisst es dort. Ihre Fürsorge und Leidenschaft hätten das Herz des Familienunternehmens gebildet.
Der frühe Tod von Alexandra Taetz hat Familie und Mitarbeiter tief erschüttert. Die «Rhein-Zeitung» schreibt dazu: «Der Schock über den viel zu frühen Tod sitzt tief». Trotz der Trauer werde der Betrieb im Tier-Erlebnispark Bell fortgesetzt – dies sei Alexandras ausdrücklicher Wunsch gewesen, wie ihr Mann Remo Müller gegenüber der Zeitung erklärt.
Um das Andenken an Alexandra Taetz zu ehren, plane der Park eine besondere Gedenkfeier an ihrem Geburtstag. Dabei sollen ihr Leben, ihr Einsatz für Tiere ohne Stimme und der gemeinsame Familientraum im Mittelpunkt stehen. Blick hat Mona Vetsch um ein kurzes Statement gebeten, eine Antwort erwarten wir im Verlaufe des Tages.
