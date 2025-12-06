DE
FR
Abonnieren

Tragische neue Details
Bester Freund fand Jan Zimmermann (†27) tot auf

Jan Zimmermann wurde Mitte November tot in einer Wohnung in Königswinter gefunden – von seinem besten Freund, wie jetzt klar ist. Er alarmierte sofort die Notärzte.
Publiziert: vor 15 Minuten
Kommentieren
1/4
Vor einigen Wochen ist Youtuber Jan Zimmermann plötzlich verstorben.
Foto: Instagram: @janzett98

Darum gehts

  • Beliebter Youtuber Jan Zimmermann verstirbt plötzlich an epileptischem Anfall
  • Zimmermann und Lehmann betrieben erfolgreichen Youtube-Kanal über Tourette-Syndrom
  • Kanal «Gewitter im Kopf» erreichte zwei Millionen Abonnenten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Der beliebte Youtuber Jan Zimmermann (†27), bekannt durch den Kanal «Gewitter im Kopf», ist vor einigen Wochen plötzlich gestorben. Seine Familie gab bekannt, dass Zimmermann an einem epileptischen Anfall verstarb.

Wie «Bild» berichtet, war es sein bester Freund und Youtube-Partner Tim Lehmann (26), der ihn am 18. November leblos in der Wohnung aufgefunden hat und unmittelbar die Rettungskräfte alarmierte. Zimmermann habe vor seinem Tod im Haus von Tim Lehmanns Familie in Königswinter gelebt. Dort hätte er einen eigenen Bereich gehabt. Auch Tim Lehmann und seine Mutter hätten dort gewohnt.

Mehr zum Tod von Jan Zimmermann
Jan Zimmermanns (†27) Mutter meldet sich emotional zu Wort
Mit Video
Youtuber starb unerwartet
Jan Zimmermanns (†27) Mutter meldet sich emotional zu Wort
Wie funktionierte der Hirnschrittmacher von Jan Zimmermann (†27)?
Mit Video
Experte zu Hirnschrittmacher
Wie Jan Zimmermann (†27) gegen Tourette kämpfte
Deutscher Youtuber Jan Zimmermann (†27) tot aufgefunden
Mit Video
Jetzt ist Todesursache bekannt
Youtuber Jan Zimmermann (†27) tot aufgefunden
Jan Zimmermann spricht über seine Gehirnoperation
1:29
Tourette-Syndrom
Jan Zimmermann spricht über seine Gehirnoperation

So wurde der Youtuber erfolgreich

Jan Zimmermann und Tim Lehmann waren über sechs Jahren ein unzertrennliches Team. Gemeinsam betrieben sie den erfolgreichen Youtube-Kanal «Gewitter im Kopf», der zwei Millionen Abonnenten erreichte. Ihre Videos, in denen sie offen und humorvoll mit Zimmermanns Tourette-Syndrom umgingen, wurden insgesamt millionenfach angeklickt. Der Durchbruch kam 2019 nach einer «Galileo»-Reportage.

2022 unterzog sich Zimmermann einer Hirnoperation, bei der ihm ein Schrittmacher eingesetzt wurde, um seine Tics zu lindern. Trotz dieser Massnahme blieb die Krankheit ein ständiger Begleiter in seinem Leben. 

Das Tourette-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, die sich durch unkontrollierbare Bewegungen oder Lautäusserungen, sogenannte Tics, manifestiert. Diese Tics treten unwillkürlich auf und sind für die Betroffenen schwer bis unmöglich zu unterdrücken. Zimmermann wollte Bewusstsein für die Erkrankung schaffen.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen