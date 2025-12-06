Jan Zimmermann wurde Mitte November tot in einer Wohnung in Königswinter gefunden – von seinem besten Freund, wie jetzt klar ist. Er alarmierte sofort die Notärzte.

Der beliebte Youtuber Jan Zimmermann (†27), bekannt durch den Kanal «Gewitter im Kopf», ist vor einigen Wochen plötzlich gestorben. Seine Familie gab bekannt, dass Zimmermann an einem epileptischen Anfall verstarb.

Wie «Bild» berichtet, war es sein bester Freund und Youtube-Partner Tim Lehmann (26), der ihn am 18. November leblos in der Wohnung aufgefunden hat und unmittelbar die Rettungskräfte alarmierte. Zimmermann habe vor seinem Tod im Haus von Tim Lehmanns Familie in Königswinter gelebt. Dort hätte er einen eigenen Bereich gehabt. Auch Tim Lehmann und seine Mutter hätten dort gewohnt.

So wurde der Youtuber erfolgreich

Jan Zimmermann und Tim Lehmann waren über sechs Jahren ein unzertrennliches Team. Gemeinsam betrieben sie den erfolgreichen Youtube-Kanal «Gewitter im Kopf», der zwei Millionen Abonnenten erreichte. Ihre Videos, in denen sie offen und humorvoll mit Zimmermanns Tourette-Syndrom umgingen, wurden insgesamt millionenfach angeklickt. Der Durchbruch kam 2019 nach einer «Galileo»-Reportage.

2022 unterzog sich Zimmermann einer Hirnoperation, bei der ihm ein Schrittmacher eingesetzt wurde, um seine Tics zu lindern. Trotz dieser Massnahme blieb die Krankheit ein ständiger Begleiter in seinem Leben.

Das Tourette-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, die sich durch unkontrollierbare Bewegungen oder Lautäusserungen, sogenannte Tics, manifestiert. Diese Tics treten unwillkürlich auf und sind für die Betroffenen schwer bis unmöglich zu unterdrücken. Zimmermann wollte Bewusstsein für die Erkrankung schaffen.