Jan Zimmermanns (†27) Mutter meldet sich emotional zu Wort

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Nachricht vom plötzlichen Tod des 27-jährigen Youtube-Stars Jan Zimmermann, der mit seinem Format «Gewitter im Kopf» berühmt wurde, bewegte die Menschen über die Grenzen der Social-Media-Bubble. Zimmermann, der offen über sein Leben mit Tourette-Syndrom sprach, hinterlässt eine nicht nur eine trauernde Familie, sondern eine riesige Fangemeinde. Seine Mutter Marion teilt jetzt auf Instagram ein gemeinsames Foto mit ihrem Sohn. Untermalt mit den Worten: «Du fehlst mir so unendlich».

Zuvor hatten seine Angehörigen die Todesursache bestätigt: Zimmermann erlag einem plötzlichen epileptischen Anfall. In einem bewegenden Statement auf seinem Instagram-Account schrieb die Familie: «Der Schmerz, der in uns sitzt, lässt sich mit keinen Worten beschreiben, jedoch möchten wir uns für eure Anteilnahme bedanken. [...] Sein Humor, seine Ehrlichkeit und sein grosses Herz waren Geschenke, die er mit allen geteilt hat.»

Zimmermann hatte seit 2019 zusammen mit seinem Freund Tim Lehmann den YouTube-Kanal «Gewitter im Kopf» betrieben. Dort gab er Einblicke in seinen Alltag mit Tourette und nannte die Erkrankung liebevoll «Gisela». Mit seiner offenen Art und seinem Humor trug er dazu bei, Vorurteile abzubauen und anderen Betroffenen Mut zu machen.

«Jani bleibt für immer in unseren Herzen»

2022 unterzog sich Zimmermann einer Hirnoperation, bei der ihm ein Schrittmacher eingesetzt wurde, um seine Tics zu lindern. Trotz dieser Massnahme blieb die Krankheit ein ständiger Begleiter in seinem Leben.Der Verlust wiegt für Zimmermanns Mutter Marion besonders schwer, erst vor einem Jahr hatte sie ihren Ehemann verloren.

Unter ihrem neuesten Instagram-Post finden sich Hunderte mitfühlende Kommentare. Eine Nutzerin schreibt: «Jani bleibt für immer in unseren Herzen. Er hat uns so viel Liebe und wunderbare Erinnerungen geschenkt. Wir sind bei dir, liebe Marion». Eine andere Followerin drückt ihr Mitgefühl aus: «Ich muss schon die ganzen letzten Tage an dich denken. Es ist so unvorstellbar, durch welche Hölle du gerade gehen musst».