Bekannt durch «Shopaholic»
Star-Autorin (†55) Sophie Kinsella stirbt kurz vor Geburtstag

Die beliebte britische Autorin Sophie Kinsella ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Bekannt für ihre «Shopaholic»-Reihe, erlag sie einem Hirntumor, der 2022 diagnostiziert wurde.
Publiziert: 14:22 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Die britische Autorin Sophie Kinsella ist tot.
Die beliebte britische Autorin Sophie Kinsella ist tot. Die Nachricht vom Ableben der erfolgreichen Schriftstellerin, bekannt für ihre «Shopaholic»-Reihe, machte ihre Familie auf Instagram publik.

Kinsella, deren bürgerlicher Name Madeleine Sophie Wickham lautete, verstarb nur zwei Tage vor ihrem 56. Geburtstag. Laut der Mitteilung auf Instagram sei sie «friedlich eingeschlafen». Die Familie teilte mit: «Wir sind untröstlich, das Ableben unserer geliebten Sophie heute Morgen (aka Maddy, aka Mama) bekannt zu geben.»

Die Autorin hinterlässt ihren Ehemann Henry Wickham, mit dem sie seit 1991 verheiratet war, sowie fünf Kinder. In ihrem letzten Lebensabschnitt sei Kinsella von Familie, Musik und weihnachtlicher Atmosphäre umgeben gewesen, wie aus der Erklärung hervorgeht.

«Unvorstellbarer Mut»

Im Jahr 2022 erhielt Kinsella die Diagnose eines Glioblastoms, eines aggressiven Hirntumors. Trotz dieser schweren Erkrankung zeigte die Autorin bemerkenswerte Stärke. Die Familie betonte in ihrer Mitteilung: «Trotz ihrer Krankheit, die sie mit unvorstellbarem Mut trug, sah Sophie sich wirklich gesegnet – so wunderbare Familie und Freunde zu haben und den aussergewöhnlichen Erfolg ihrer Schreibkarriere gehabt zu haben.»

Kinsella erlangte weltweite Bekanntheit durch ihre humorvollen Romane, insbesondere die «Shopaholic»-Serie. Zu ihren erfolgreichen Werken zählen auch «Sags nicht weiter, Liebling» und «Frag nicht nach Sonnenschein». Mit ihren Büchern erreichte sie Millionen von Lesern weltweit und etablierte sich als eine der führenden Autorinnen im Genre der Chick-Lit.

Positive Lebenseinstellung

Die Familie würdigte Kinsellas positive Lebenseinstellung und ihre Dankbarkeit: «Sie nahm nichts als selbstverständlich an und war ewig dankbar für die Liebe, die sie erhielt.» Diese Haltung spiegelte sich auch in ihren Werken wider, die oft von optimistischen und lebensbejahenden Charakteren geprägt waren.

