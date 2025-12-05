Die brasilianische Influencerin Barbara Jankavski, bekannt als «menschliche Barbie», starb am 2. November, sie wurde leblos in der Wohnung eines Pflichtverteidigers gefunden. Jetzt ist klar: Es war eine Kokain-Überdosis.

Jetzt ist die Todesursache der «menschlichen Barbie» (†31) bekannt

Darum gehts Brasilianische Influencerin starb an Drogen-Überdosis in Anwalts Wohnung

Familie vermutet Mord, fordert Vorlage des Falls vor Schwurgericht

Jankavski hatte über 55'000 Instagram-Follower und 344'000 auf Tiktok

Über einen Monat lang rätselten Familie und Angehörige, jetzt ist klar: Die brasilianische Influencerin Barbara Jankavski, bekannt als «Menschliche Barbie», starb an einer Drogen-Überdosis. Sie wurde leblos in der Wohnung des Pflichtverteidigers Renato Campos Pinto de Vitto (51) aufgefunden.

Nach forensischen Untersuchungen und Ermittlungen der Zivilpolizei von São Paulo wurde als Todesursache ein versehentlich überdosierter Kokainkonsum festgestellt. Pikant: Die Einschätzung wird von der Staatsanwaltschaft São Paulo und Jankavskis Familie angezweifelt. Sie fordern eine Vorlage des Falls vor dem Schwurgericht – da sie einen Mord vermuten.

Jankavski war verletzt

Laut einem Polizeibericht, der CNN Brasil vorliegt, sagte de Vitto aus, er habe Jankavski für «sexuelle Dienstleistungen» engagiert und gemeinsam mit ihr illegale Substanzen konsumiert. Als er bemerkte, dass sie sich nicht mehr bewegte, alarmierte er den Rettungsdienst und versuchte sie zu reanimieren.

Die Militärpolizei des Bundesstaates São Paulo habe Jankavskis Körper nur mit Unterwäsche bekleidet vorgefunden – und mit einer Verletzung am linken Auge und Abdrücken am Rücken. Ein Freund erklärte gegenüber der Polizei, die Gesichtsverletzung stamme von einem früheren Sturz.

Jankavski, die online oft als «Menschliche Barbie» bezeichnet wurde, hatte über 55'000 Follower auf Instagram und 344'000 auf Tiktok. Sie war bekannt dafür, ihre zahlreichen kosmetischen Eingriffe zu teilen – einschliesslich eines Facelifts im Juni. Insgesamt sollen es 27 Operationen sein, die sie an ihrem Körper hat durchführen lassen.

