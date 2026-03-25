Nach der Scheidung von Nicole Kidman im Januar 2026 hat Keith Urban einen ungewöhnlichen Job angenommen: Der Countrymusiker heuerte auf einem Kreuzfahrtschiff an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Keith Urban spielt nach Scheidung Nicole Kidman Konzerte auf Kreuzfahrtschiffen

Nur tausend Zuschauer statt der üblichen 25'000 bei Festivals

Beide Stars verdienen über 79'000 Franken monatlich, verzichten auf Unterhalt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wenige Monate nach der offiziellen Scheidung von Nicole Kidman (58) hat Keith Urban (58) einen ungewöhnlichen neuen Job an Land gezogen: Der Countrysänger, der normalerweise Stadien füllt, trat laut dem Promiportal «Page Six» Anfang März auf einem Kreuzfahrtschiff auf.

Auf der «Top Shelf Country Cruise» in Richtung Bahamas gab Urban demnach Konzerte vor lediglich etwa tausend Passagieren – weit unter der Grössenordnung seiner üblichen Konzerte. Zuletzt stand Urban etwa beim «Country to Country»-Festival in Grossbritannien vor rund 25'000 Menschen auf der Bühne.

Halt durch feste Routine

Quellen aus dem Umfeld des Sängers gaben laut «Page Six» an, dass Urban nach der Trennung von Kidman vor allem Halt durch eine feste Routine sucht. «Kreuzfahrtschiffe sind nicht gerade ein Traum-Gig, aber sie sichern den Lebensunterhalt – und geben Keith etwas, worauf er sich konzentrieren kann», soll ein Insider berichtet haben.



Die Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff helfe ihm dabei, beschäftigt zu bleiben und sich nach den privaten Turbulenzen auf seine Musik zu fokussieren. Zudem wird spekuliert, dass diese Auftritte dazu dienen könnten, sein Einkommen stabil zu halten, während Urban sein Leben als Single in Nashville, Tennessee (USA) neu ordnet. «Wenn bei einer Scheidung so viel Geld im Spiel ist, sind die Anwälte nicht billig, egal wie es am Ende ausgeht», so der Insider.

Scheidung nach 19 Jahren Ehe

Im September 2025 wurde bekannt, dass Nicole Kidman nach 19 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hat. Die gerichtliche Einigung im Januar 2026 regelte auch das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15). Berichten zufolge verbringen die Kinder den Grossteil des Jahres bei Nicole Kidman, während Keith Urban ein festgesetztes Besuchsrecht an jedem zweiten Wochenende wahrnimmt.

Finanziell scheint Keith Urban trotz der komplexen Aufteilung eines Millionenvermögens abgesichert zu sein. Da beide Stars im Rahmen der Scheidung monatliche Einkünfte von über 100'000 US-Dollar (umgerechnet rund 79'000 Schweizer Franken) angaben, verzichteten sie gegenseitig auf Ehegatten- und Kindesunterhalt. Urbans kleinere Auftritte auf dem Kreuzfahrtschiff dienen daher wohl weniger dem finanziellen Überleben als vielmehr der beruflichen Routine und einer persönlichen Neufindung nach fast zwanzig Ehejahren.