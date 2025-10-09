Nicole Kidman denkt nicht daran, langsam zu machen. Statt wegen der Scheidung von Keith Urban Trübsal zu blasen, hält sie sich mit neuen Jobs beschäftigt und zeigt der Welt, dass sie sich nicht aus der Bahn werfen lässt.

1/6 Nicole Kidman zeigte sich bei der Paris Fashion Week mit neuer Frisur. Foto: IMAGO/Bestimage

Darum gehts Nicole Kidman geht nach Trennung in die Offensive und zeigt sich selbstbewusst

Mode dient ihr als Rüstung und Ausdruck ihrer Stimmung

Kidman wurde nach 19 Jahren Ehe von Keith Urban getrennt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Seit Ende September sind Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) offiziell getrennt. Das Aus nach 19 Jahren Ehe schlug ein wie eine Bombe. Doch anstatt sich vom medialen Rummel komplett zurückzuziehen, geht Kidman jetzt in die Offensive. Sie posiert auf roten Teppichen, ziert das neueste Cover der US-amerikanischen «Vogue» und hat einen Modeljob an Land gezogen. Die neue Frisur, die sie kürzlich auf der Paris Fashion Week präsentiert hat, setzt dem Ganzen die Krone auf.

Es ist, als wollte sie der Welt zeigen: Ich bin stärker als je zuvor. In einem «Vogue»-Interview spricht Kidman jetzt über ihre Karriere und wie sie mit Unsicherheiten umgeht. Sie verrät auch, was ihr die richtigen Outfits bedeuten: «Manchmal ist Mode eine Rüstung. Manchmal ist sie verspielt, manchmal sexy, es kommt auf meine Stimmung an. Manchmal ist sie androgyn, manchmal [soll sie einfach sagen] ‹Leck mich!›»

«Manchmal brauchst du eine Rüstung»

Das Interview, das die «Vogue» am Dienstag veröffentlichte, fand bereits einige Wochen vor Bekanntgabe der Scheidung statt. Trotzdem scheint der Bruch in Kidmans Privatleben in einigen Zitaten durch. Als Antwort auf die Frage, wie es ihr jetzt in ihren Fünfzigern ergehe, erwidert sie: «Wie oft muss man beigebracht bekommen, dass man denkt, man weiss, welche Richtung das Leben einschlägt – und dann geht es überhaupt nicht in diese Richtung?»

Kidman erzählt der «Vogue», dass der Regisseur Anthony Minghella (1954–2008), mit dem sie 2003 für den Film «Cold Mountain» zusammenarbeitete, sie einmal als «dünnhäutig» beschrieb. «Daran habe ich mich immer erinnert. Ich weiss nicht, ob das gut ist.» Dann sagt sie: «Es ist okay, aber manchmal musst du eine Rüstung anziehen, um dich zu schützen, wenn du dünnhäutig bist.»

Über ihre Karriere als Schauspielerin und den Erfolg ihrer eigens gegründeten Produktionsfirma «Blossom Films» sagt Kidman: «Ich bin schon immer Risiken eingegangen.» Mit Fehlern hält sie sich nicht gern auf. «Du stehst wieder auf, probierst es wieder und du lernst daraus.»

2:28 Neu im Kino: Das ist der Trailer zu «Babygirl»

Von Versteckspiel hält sie nichts

Dieses Motto scheint Kidman auch jetzt durch die schwierige Zeit ihrer Scheidung zu tragen. Noch am Montag sass Kidman bei der Paris Fashion Week in der ersten Reihe der Chanel-Show. Am selben Tag wurde sie von der französischen Luxusmarke zum neuen Brand Ambassador ernannt, wie «People» berichtet. Auch einige neue Filmprojekte habe sie laut «Vogue» schon in der Pipeline. Von Versteckspiel hält Kidman offenbar gar nichts. Stattdessen fokussiert sie sich ganz auf ihre Karriere.

Es ist dennoch anzunehmen, dass Kidman es zurzeit nicht leicht hat. «Vogue» zitiert die Kostümbildnerin Catherine Martin (60), die mit Kidman in «Moulin Rouge!» (2001) und «Australia» (2008) gearbeitet hat; die gute Freundin von Kidman weiss, wie sich Kidman auf dem roten Teppich fühlt: «Es ist unglaublich beängstigend, so unter Beobachtung zu stehen.» Die Schauspielerin, die im Kern extrem schüchtern sei, behelfe sich so: «Sie bekommt Selbstvertrauen, wenn sie eine Rolle spielt – egal, welche Figur sie performt.»

Aller Augen scheinen derzeit auf Kidman gerichtet. Von Ex-Mann Keith Urban hört man hingegen auffallend wenig. Vielleicht, weil er gerade mit seiner «High and Alive»-Welttour beschäftigt ist. Vielleicht möchte er den Sturm auch lieber stillschweigend aussitzen, der durch Gerüchte über Untreue und Drogenprobleme um ihn ausgelöst wurde. In der Zwischenzeit arbeitet Kidman unter Hochdruck daran, der Welt zu beweisen, dass sie das Steuer in ihrem Leben noch in der Hand hält.

0:28 Paris Fashion Week 2024: Video zeigt Streit zwischen Salma Hayek und Nicole Kidman