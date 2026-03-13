In einem Fotoshooting für das Magazin «Variety» zeigt sich Hollywoodstar Nicole Kidman sinnlich und selbstbewusst – und spricht über ihre Familie, nicht aber über Ex Keith Urban.

Im Podcast enthüllt sie: Falafel-Atem störte Kuss mit Alexander Skarsgård

Oscarpreisträgerin Nicole Kidman (58, «The Hours») zeigt sich in einem Fotoshooting für das Magazin «Variety» von ihrer verführerischen Seite. Die Bilder, die der renommierte Fotograf Nino Munoz (52) festgehalten hat, zeigen die 1,80 Meter grosse Schauspielerin in glamourösen Posen. In einem Motiv liegt sie – nur mit einem Handtuch bedeckt – auf dem Bett, vor ihr ein Tablett mit Pommes und Erdbeeren. In einer anderen Aufnahme posiert sie lässig in einer weissen Bluse, High Heels und schwarzer Strumpfhose in einer Badewanne.

Die beeindruckenden Fotos erscheinen in der Oscar-Ausgabe des Magazins – ein passender Rahmen für die Frau, die 2003 einen Academy Award für ihre Rolle als Virginia Woolf in «The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit» gewonnen hat. «Ich mag es, mein Aussehen zu verändern, schliesslich bin ich Charakterdarstellerin», betont Kidman im Interview.

«Wir sind eine Familie»

Mit dieser Bilderserie sendet Kidman eine klare Botschaft: Sie fühlt sich wohl in ihrer Haut. Doch wie sieht es in ihrem Inneren aus? Die Schauspielerin, die 19 Jahre mit Sänger Keith Urban (58) verheiratet war, gibt sich betont optimistisch: «Ich bin okay, weil ich mich immer auf das Gute konzentriere». Sie sei dankbar für ihre Familie und fügt hinzu: «Ich bin dankbar dafür, dass sie so bleibt, wie sie ist, und dass wir gemeinsam voranschreiten.» Videos vom Fotoshooting teilt Kidman auf Instagram – ihre Fans kommen derweil nicht mehr aus dem Staunen raus. Bereits fast 50'000 Mal wurde der Clip geliked, fast 1000 Menschen haben einen Kommentar dagelassen. «So heiss! Stopp!» heisst es beispielsweise. «Du Göttin!», meint ein anderer User. Und jemand schreibt: «Sie machts einfach immer richtig.»

Über die Gründe der Trennung schweigt Kidman jedoch weiterhin. «Aus Respekt werde ich darüber nicht sprechen», stellt Kidman klar. Trotz des Endes ihrer Ehe betont sie die Bedeutung der Familie: «Ich bleibe bei meiner Einstellung: Wir sind eine Familie, und das werden wir auch weiterhin bleiben.»

Besonders stolz ist Kidman auf ihre Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15), die sie liebevoll als ihre «wunderschönen Mädchen» bezeichnet und bewundernd hinzufügt: «Meine Lieblinge, die plötzlich zu Frauen geworden sind.»

Kidman spricht über ihren schlimmsten Filmkuss

Auch ein weiteres Interview mit Kidman wirft derzeit hohe Wellen – es geht um ihre Film-Kusspartner. Im Gespräch mit Komiker Matt Rogers (36) und Schauspieler Bowen Yang (35) im Podcast «Las Culturistas» spricht Kidman über ein Erlebnis am Set von «Big Little Lies»: «Ich kann schlechten Atem nicht ausstehen.» Und weiter: «Das ist ein Dealbreaker für mich. Du könntest der schönste Mann der Welt sein, aber wenn ich zurückweichen muss, weil dein Atem schlecht ist, bin ich raus.»

Einen solchen Moment habe Kidman mit ihrem Co-Star Alexander Skarsgård (49) erlebt. Der Schwede, bekannt für seine Rolle als Perry Wright, hatte vor einer intensiven Kussszene ein Falafel-Sandwich gegessen – ein Fehler, den Kidman ihm nicht verzieh. «Ich habe gesagt: «Nein, nein, nein, Alex. Ich soll in dich verliebt sein und dich küssen – weg mit dem Falafel!», erzählt sie lachend. «Ich glaube, er hat nie wieder Falafel gegessen.»

Trotz dieses Zwischenfalls lieferten beide Schauspieler herausragende Leistungen in der ersten Staffel der HBO-Serie und gewannen jeweils einen Emmy. Ihre Rollen als Celeste und Perry Wright zeigten eine perfekt inszenierte Ehe, die von Gewalt und Missbrauch geprägt war. Kidman enthüllt zudem, dass sie während ihrer Covid-Erkrankung ihren Geruchssinn verloren habe – zumindest vorübergehend. «Endlich war ich frei», scherzt sie.

Auf die Frage, wer ihrer Meinung nach am besten riecht, gibt sie eine klare Antwort: «Rihanna.» Sie fügte hinzu: «Es ist berauschend. Ich würde ihr überallhin folgen.»