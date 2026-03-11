Nicole Kidman und ihre neuen Dating-No-Gos

Hollywood-Star Nicole Kidman hat genug von Schauspielern: Nach dem Ende ihrer Ehe mit Keith Urban sucht sie einen neuen Partner – mit klaren Vorgaben und strengen Auswahlkriterien.

Nicole Kidman (58) ist bereit für ein neues Liebeskapitel – allerdings nur unter gewissen Bedingungen. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Keith Urban (58), mit dem sie 19 Jahre verheiratet war, hat die Hollywood-Ikone gemäss dem Magazin «Woman's Day» klare Regeln für ihre Partnersuche definiert.

Eine Vorgabe stehe dabei ganz oben: «Keine Schauspieler!». Wie ein Insider gegenüber dem Magazin berichtet, wisse sie nun, was sie möge «und sie hat keine Angst, nur auf das zu zielen, was sie glaubt, wert zu sein.» Dabei solle sie einen klaren Dating-Plan verfolgen, da sie nichts mit Zeitverschwendern zu tun haben wolle. Dafür würden aber weiterhin Musiker in Frage kommen. «Sie hat es genossen, am Rand von Keiths völlig anderer Welt zu sein», so die Quelle über Kidmans Ex-Mann, den Country-Musiker Keith Urban.

Wichtig sollen der Oscar-Preisträgerin bei ihrem zukünftigen vor allem die folgenden Eigenschaften sein: Freundlichkeit, Erfolg und ein nüchterner – also alkoholfreier – Lebensstil. Auch Kinder seien kein Hindernis – solange sie nicht jünger als ihre eigenen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) sind. Die Vorauswahl soll sie dabei anderen überlassen. «Nicole lässt den Grossteil der Überprüfung von ihrem Freundeskreis erledigen», verriet der Insider gegenüber «Woman's Day». Ohne eine Empfehlung eines vertrauenswürdigen Freundes ist für Nicole sogar ein einfacher Kaffee ausgeschlossen. Die Botschaft ist klar: Nur die Besten kommen in Frage.

Adoptierte zwei Kinder mit Tom Cruise

Im vergangenen September wurde das Liebes-Aus zwischen Kidman und Urban bekannt. In erster Ehe war die Schauspielerin von 1990 bis 2001 mit ihrem Kollegen Tom Cruise verheiratet. Das Paar adoptierte zwei Kinder, Isabella und Connor, bevor die Ehe in einer der damals grössten Hollywood‑Trennungen endete. Nach der Scheidung hatte sie 2003 kurze Beziehungen, unter anderem mit dem Rapper Q‑Tip und dem Musiker Lenny Kravitz, bevor sie 2005 den Country‑Star Keith Urban kennenlernte.

