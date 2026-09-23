Grosse Trauer um eine australische Rocklegende: Angry Anderson ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Erst im August hatte der Rose-Tattoo-Frontmann während der Europatournee einen Herzstillstand erlitten und war in Deutschland behandelt worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gary «Angry» Anderson, Sänger von Rose Tattoo, starb am 21. September mit 79

Im August erlitt Anderson während Europatour in Deutschland einen Herzstillstand

50 Jahre Rose Tattoo: Letztes Konzert war für Silvester 2026 geplant

Die australische Rockwelt trauert um Gary «Angry» Anderson. Der Frontsänger der legendären Hardrockband Rose Tattoo ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilten seine Familie und die Band am Mittwoch in einem gemeinsamen Statement auf Facebook mit. Anderson sei bereits am Montagabend, den 21. September, im Kreis seiner Angehörigen in Australien gestorben.

«Angry war ein hingebungsvoller Vater und ein sehr geliebter Bandkollege, Freund und Teil der Musik- und Unterhaltungsbranche», heisst es in der Mitteilung. All jene, die ihn in Australien und darüber hinaus gekannt und geliebt haben, würden einen tiefen Verlust empfinden. Familie und Band baten um Privatsphäre und kündigten an, vorerst keine Interviews zu geben. Die Ursache für Andersons Tod wurde nicht genannt.

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Herzstillstand während Europa-Tournee

Erst wenige Wochen hatte der Musiker Angehörigen und Fans grosse Sorgen bereitet. Während der europäischen Abschiedstournee von Rose Tattoo erlitt Anderson im August einen Herzstillstand und musste in Deutschland in ein Spital eingeliefert werden.

Ein Konzert, das für den 9. August geplant war, wurde darum abgesagt; einen Tag später strich die Band auch die restlichen Termine ihrer Europatour. Rose Tattoo befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf ihrer «Rock‹n›Roll Outlaws – One Last Ride»-Tour zum 50-jährigen Bestehen.

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Anderson stiess noch im Gründungsjahr 1976 als Sänger zu Rose Tattoo und prägte mit seiner rauen Stimme und seinem markanten Auftreten über Jahrzehnte den Sound der Band. Zu den bekanntesten Songs der australischen Hardrocker zählen «Bad Boy for Love», «Rock 'n' Roll Outlaw», «We Can't Be Beaten» und «Nice Boys». Letzteren nahmen später auch Guns N' Roses auf.

Anderson war neben seinen Projekten mit der Band auch als Solokünstler erfolgreich. Seine Ballade «Suddenly» entwickelte sich Ende der 1980er-Jahre zu einem internationalen Hit. Eigentlich sollte 2026 das grosse Abschiedsjahr von Rose Tattoo werden: Für Silvester war nach 50 Jahren Bandgeschichte das endgültig letzte Konzert geplant.