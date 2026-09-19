Schlagerstar Peter Petrel (†86) ist tot

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sänger Peter Petrel stirbt mit 86 Jahren in Koblenz im Kreise seiner Familie

Bekannt durch den Hit «How Do You Do?» mit Jeannie McKinley

1972: Megaerfolg mit Duo Windows, 1974: Mitglied der Hamburger Rentnerband

Peter Petrel (1940-2026) ist tot: Der Sänger ist im Alter von 86 Jahren gestorben, wie die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf seine Frau Tina berichtet. Er verstarb demnach gestern im Kreise seiner Familie in seiner Wahlheimat Koblenz. «Peter schlief ganz friedlich ein. Vorher konnte er sich noch von seinem Sohn telefonisch verabschieden. Es war ganz harmonisch und er hatte keine Schmerzen», zitiert das Blatt die Ehefrau des Musikstars.

Anfänge als Jazz-Sänger

Peter Petrel wurde zunächst unter anderem als Jazz-Sänger bekannt. Er nahm 1968 seine erste Single noch unter seinem bürgerlichen Namen Peter Sauer auf. 1972 hatte er dann zusammen mit Jeannie McKinley als Duo Windows den Megahit «How Do You Do?».

Ab 1974 war Peter Petrel Mitglied der Hamburger Rentnerband. Mit ihr hatte er den Hit «Hamburger Deern», eine deutsche Coverversion des Liedes «Liverpool Lou» von The Scaffold. Später setzte er seine Solokarriere fort und hatte Erfolge mit Schlagern wie «Ich bin viel zu bescheiden» und «Ich fahr so gerne Rad». Trotz dieser Schlagerhits blieb Peter Petrel auch dem Jazz treu und trat auf internationalen Bühnen auf.