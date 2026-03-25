Ein weiterer «Der Herr der Ringe»-Film ist in Planung. Nun gab Peter Jackson, der auch für die ursprüngliche Trilogie verantwortlich ist, bekannt: TV-Star Stephen Colbert wird diesen entwickeln.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stephen Colbert schreibt Drehbuch für neuen «Herr der Ringe»-Film mit Boyens.

Der Arbeitstitel lautet «The Lord of the Rings: Shadow of the Past».

Der Film folgt «The Hunt for Gollum» und startet im Dezember 2027. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das angekündigte Ende seiner Talk-Show ist noch gar nicht gekommen, doch Stephen Colbert (61) hat bereits einen neuen Job gefunden. Im Mai läuft die Abschiedssendung seiner «Late Show». Der 61-Jährige macht aber offenbar gleich mit einem prestigeträchtigen Projekt weiter. Er wurde US-Medienberichten zufolge beauftragt, gemeinsam mit Philippa Boyens und Peter McGee das Drehbuch für einen «Der Herr der Ringe»-Film zu schreiben. Es ist der zweite neue Streifen in der Reihe.

Colbert gab die Neuigkeit gemeinsam mit «Herr der Ringe»-Regisseur Peter Jackson (64) auch in den sozialen Medien bekannt. In einem Video sagte er: «Was ich immer wieder gelesen habe, waren die Kapitel am Anfang von ‹Die Gefährten›, die ihr damals nie in den ersten Film integriert habt.» Er habe gedacht: «Moment mal, vielleicht könnte das eine eigene Geschichte sein, die in die übergeordnete Handlung passt. Könnten wir etwas schaffen, das den Büchern vollkommen treu bleibt und gleichzeitig den Filmen, die ihr bereits gedreht habt, vollkommen treu bleibt?»

So soll der neue Film heissen

Er habe das mit seinem Sohn Peter besprochen, der ebenfalls Drehbuchautor ist, «und wir überlegten uns, was unserer Meinung nach funktionieren würde, insbesondere als Rahmenhandlung für diese Geschichte», fügte er hinzu. «Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um meinen Mut zusammenzunehmen und dich anzurufen, aber vor etwa zwei Jahren habe ich es dann getan», erklärte er in Richtung Jackson. Seine Ideen kamen wohl an bei dem Filmemacher.

Der Film, der den Berichten zufolge den Arbeitstitel «The Lord of the Rings: Shadow of the Past» («Der Herr der Ringe: Schatten der Vergangenheit») trägt, soll auf «The Hunt for Gollum» folgen, der derzeit unter der Regie von Andy Serkis (61) entsteht. Zum Cast dieses Films, der im Dezember 2027 in die Kinos kommen soll, gehört Kate Winslet (50) in einer noch nicht bekannt gegebenen Rolle, Ian McKellen (86), der erneut als Gandalf zu sehen sein wird, sowie Andy Serkis, der wieder in die Rolle des Gollum schlüpft. Auch Elijah Wood (45) könnte als Frodo zurückkehren.