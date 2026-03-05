Daniel Radcliffe blickt voller Vorfreude auf die kommende «Harry Potter»-Serie. Der Schauspieler hält seine ikonische Rolle vor seinem zweijährigen Sohn geheim – und hofft, dass das Kind die Zaubererwelt mit dem neuen Cast erleben kann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel Radcliffe freut sich auf die neue «Harry Potter»-Serie

Er möchte, dass sein Sohn Hogwarts ohne ihn entdeckt

Dominic McLaughlin (11) übernimmt die Hauptrolle in der Serie War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Radcliffe (36) blickt mit grosser Vorfreude auf die kommende Serienadaption von «Harry Potter». Aus einem ganz persönlichen Grund ist der Schauspieler besonders froh, den Zauberstab endgültig an eine neue Generation weiterreichen zu können.

Bei einem Auftritt in der «Late Show with Stephen Colbert» scherzte Radcliffe, dass er erleichtert sei, wenn sein Kind die magische Welt von Hogwarts ohne den eigenen Vater auf dem Bildschirm entdecken kann. Für den zweijährigen Sohn des Schauspielers und seiner Partnerin Erin Darke (41) sei es doch weitaus weniger «cool», den eigenen Vater in einer solchen Rolle zu sehen, findet Radcliffe. Dies würde es erschweren, sich in der Geschichte zu verlieren.

«Dann kann jemand anders die Harry-Potter-Fragen beantworten»

Bisher ist es dem Schauspieler gelungen, sein früheres Berufsleben – und vor allem die «Harry Potter»-Rolle – vor seinem Kind geheim zu halten. Sein Sohn ist ja auch erst zwei. Im Interview mit der «New York Times» erzählte er kürzlich amüsiert, dass sein Sohn ihn nicht einmal auf einem DVD-Cover erkannt habe, das kurzzeitig auf dem Küchentisch lag. Diesen Zustand möchte Radcliffe so lange wie möglich beibehalten, um für seinen Sohn einfach nur «Papa» zu sein.

Für Radcliffe ist es beinahe schon überfällig, dass die Rolle des berühmtesten Zauberschülers neu besetzt wird. Er zog in Colberts «Late Show» Vergleiche zu anderen grossen Franchise-Charakteren der Popkultur, etwa Spider-Man oder Sherlock Holmes. Auch diese seien über die Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder von neuen Darstellern verkörpert worden. Der Schauspieler bekräftigte, dass er glücklich darüber sei, den Stab an Dominic McLaughlin (11) zu übergeben, der die Hauptrolle in der neuen Serie übernehmen wird. «Ausserdem wird es dann jemand anderen geben, der all die Harry-Potter-Fragen beantworten kann», fügt er scherzhaft hinzu.

Empfindet «tiefe Sympathie» für die Kinder

Bereits im November 2025 verriet Radcliffe bei «Good Morning America», dass er seinem jungen Nachfolger eine Nachricht geschickt habe. Darin wünschte er McLaughlin eine noch bessere Zeit am Set, als er sie selbst damals hatte. Beim Anblick der ersten Bilder des neuen Casts empfinde er eine tiefe Sympathie und wolle die Kinder am liebsten «einfach nur umarmen». Er reflektierte dabei auch über sein eigenes Alter während der Dreharbeiten und bezeichnete es als «verrückt», in so jungen Jahren eine solche Verantwortung getragen zu haben.

Die Serie von Warner Bros. Discovery soll die Bücher von J.K. Rowling noch detaillierter abbilden als die Kinofilme, jede Staffel soll auf einem der sieben Bücher basieren. Die Dreharbeiten laufen bereits, ein genaues Startdatum gibt es noch nicht.