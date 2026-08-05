Nachdem ein Auftritt des kranken Schlagerstars Jürgen Drews kürzlich für Aufregung sorgte, schafft Tochter Joelina nun Klarheit: Sie gibt ein Update zum Gesundheitszustand ihres 81-jährigen Vaters.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schlagerstar Jürgen Drews (81) lebt mit Polyneuropathie seit 2021 in München

Er zeigte sich kürzlich mit Rollator, was Fans Sorge bereitete

Tochter Joelina (30): «Es geht ihm den Umständen entsprechend gut»

Seit 2021 ist bekannt, dass Schlagerstar Jürgen Drews (81) an der Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet. Die Diagnose blieb nicht ohne Folgen für Drews' Karriere: Ende 2022 kündigte er seinen Rückzug von der Bühne an, die Belastungen einer Tournee wolle er nicht mehr auf sich nehmen.

In seinen Alltag mit der Krankheit gibt der 81-Jährige kaum Einblicke. Kürzlich bereitete Drews seinen Fans allerdings grosse Sorgen, als er sich bei einem öffentlichen Anlass mit Gehhilfe zeigte. Jetzt verrät seine Tochter Joelina (30), wie es gesundheitlich wirklich um ihren Vater steht.

«Toll, wie er damit umgeht»

Dass Jürgen Drews bei einem Event in München mit einem Rollator erschien, bestürzte viele treue Fans des «Königs von Mallorca». Doch der Schlagersänger habe sich damals bewusst dafür entschieden, sich nicht zu verstecken, wie seine Tochter Joelina verrät. «Ich glaube, er hat es als wichtig empfunden, offen damit umzugehen», sagt sie im Gespräch mit dem «Berliner Kurier» über dessen Auftritt.

«Ich finde, es sollte etwas Normales sein und gar nicht so viel Beachtung bekommen, dass jemand eine Gehhilfe benötigt, wenn er eben Probleme mit dem Gangapparat hat.» Die 30-Jährige zeigt sich stolz über die mutige Entscheidung ihres Vaters: «Ich finde es sehr toll, wie er damit umgeht.»

Für alle in der Familie nicht einfach

Auch zu Jürgen Drews' Gesundheitszustand gibt sie ein Update. Es gehe ihm «den Umständen entsprechend nach wie vor gut», so Joelina Drews. Der Umgang mit der Nervenkrankheit ihres Vaters sei für alle in der Familie nicht einfach, «aber man lernt, sich damit zu arrangieren. Man kann ja leider nichts machen, ausser für ihn da zu sein und ihn zu unterstützen, wo es geht».

Bei der Polyneuropathie handelt es sich um eine Erkrankung des peripheren Nervensystems. Die Liste der möglichen Beschwerden ist lang: Sie reicht von Kribbeln in Händen und Beinen über Taubheitsgefühle, Muskelkrämpfe und Verdauungsstörungen bis hin zu Gleichgewichtsproblemen und eingeschränkter Beweglichkeit.

«Damit er das Gefühl von früher hat»

Joelina Drews, die sich selbst als Schlagersängerin eine Karriere aufgebaut hat, bereitet ihrem kranken Vater hin und wieder eine ganz besondere Freude: «Ich nehme ihn auch ab und zu mit zu meinen Auftritten, damit er noch ein bisschen das Gefühl von früher hat, wo er selbst viel unterwegs war. Ich glaube, das tut ihm auch sehr gut.»

Um noch besser für ihren Vater da sein zu können, zog Joelina Drews vor ein paar Jahren zurück zu ihren Eltern nach München. Ihre Familie um sich zu haben, sei «das Wertvollste überhaupt» für die Sängerin. «Ich liebe das. Ich bin ein absoluter Familienmensch und meine Eltern sind es genauso. Es ist sehr schön, dass wir jetzt so intensiv Zeit miteinander verbringen können.»