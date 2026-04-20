Chers Sohn soll ein heimliches Kind haben, von dem die Sängerin erst im Sommer 2021 erfuhr – es aber zunächst nicht wahrhaben wollte. Damit ist sie nun nicht nur Grossmutter, sondern auch mit einem Hollywoodstar verwandt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cher ist mit 79 erstmals Grossmutter geworden durch Enkelin Ever

Enkelin stammt aus einer Affäre ihres Sohnes Elijah Blue Allman

Cher lud Enkelin im September 2025 nach Malibu ein, Beziehung innig War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

«Oh mein Gott, ich bin endlich Grossmutter», jubelte Cher (79), als sie vergangenen Juni offiziell von ihrer Enkelin Ever (15) erfuhr. Ihr Sohn Elijah Blue Allman (49), der stets als das Problemkind von Cher galt und regelmässig mit Drogendelikten Schlagzeilen machte, verriet ihr zwar bereits 2021, dass er eine heimliche Tochter habe. Cher soll dies aber zunächst für Unsinn gehalten haben. Das Geständnis ihres Sohnes kam nämlich im Drogenrausch, und die Sängerin hielt es für wirres Gerede. «Cher hat letzten Sommer Kontakt mit mir aufgenommen und gefragt, ob es wahr sein, also hab ich gebeichtet», erzählt Kayti Edwards (47) gegenüber der US-Ausgabe von «The Sun».

Edwards, ein ehemaliges Model, soll 2010 eine Nacht mit Allman verbracht haben, aus der die gemeinsame Tochter Ever entstand. Als Cher die Bestätigung von Edwards erhielt, dass sie eine Enkelin habe, war sie «sprachlos».

Urenkelin von Mary Poppins

Damit jedoch nicht genug. Durch die neuen Familienbande ist Cher nicht nur Grossmutter geworden, sondern auch eine Verwandte eines Hollywoodstars. Kayti Edwards ist nämlich die Stiefenkelin von Vorzeige-Nanny Mary Poppins, in der realen Welt bekannt als Julie Andrews (90).

Kayti Edwards verrät in ihrem Gespräch mit «The Sun», dass Allman von Anfang an von seiner Tochter gewusst, jedoch kein Interesse daran gehabt habe, ein Vater zu sein. «Er schneite alle paar Jahre rein, um kurz Hallo zu sagen.»

Verhältnis zu Stiefgrossmutter war kalt

Inzwischen soll Cher eine innige Beziehung zu ihrer Enkelin haben, wie Edwards weiter erzählt. Vergangenen September wurden Mutter und Tochter von der «Believe»-Sängerin in deren Haus in Malibu eingeladen. «Sie war reizend und freundlich und wir assen Dinner zusammen. Cher fragte Ever, ob sie ihren Kleiderschrank sehen wolle und zeigte ihr ein Paar Jeans, die sie an einem Konzert trug. Es war eine coole Erfahrung für sie», schwärmt Edwards im Interview. Grossmutter und Enkelin hätten gemeinsam im Pool relaxt und über Jungs geredet. «Sie war selbst wie ein Kind», beschreibt Edwards den Tag mit Cher.

Kayti Edwards beschrieb in einem Interview mit «The Sun» einst, dass Andrews nicht die herzlichste Grossmutter gewesen sein soll und das Verhältnis zwischen den beiden beinahe geschäftlich wirkte. Umso grösser scheint die Freude darüber zu sein, dass ihre eigene Tochter nun ein inniges Verhältnis mit Cher aufbaut.

Edwards wuchs umgeben von Hollywoodgrössen auf. Sie selbst lebte aber stets zurückgezogen auf ihrer Farm in Joshua Tree in Kalifornien. Sie arbeitete eine Weile als persönliche Assistentin für den verstorbenen «Friends»-Star Matthew Perry (1969–2023) und soll kurzzeitig auch in einer Beziehung mit ihm gewesen sein, wie «Pagesix» schreibt.