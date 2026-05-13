Amira Aly und Christian Düren bekommen ein Baby

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Amira Aly (33) und Christian Düren (35) erwarten ein Baby
- Die Moderatorin hat ihren Bauch wochenlang vor der Öffentlichkeit versteckt
- Aly hat bereits zwei Söhne im Alter von 5 und 6 Jahren
Fynn MüllerPeople-Redaktor
Baby-News bei Amira Aly (33) und ihrem Partner Christian Düren (35). Wie «Bild» berichtet, ist die deutsche Moderatorin schwanger. «Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel», bestätigt Aly der deutschen Zeitung.
Mehr zu Amira Aly
Ihre zwei Söhne (5 und 6) aus der Ehe mit Oliver Pocher (42) bekommen also ein weiteres Geschwisterchen. Die vergangenen Wochen habe sie genutzt, um die Schwangerschaft privat zu geniessen und sich zurückzuziehen. «Ich habe einige Jobs abgesagt und versucht, meinen Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfährt», sagt sie.
Nun sei sie froh, die freudige Nachricht endlich mit der Welt teilen zu können. Amira Aly und «taff»-Moderator Christian Düren sind seit Dezember 2023 ein Paar.
0:21
Lange Haare ade:Amira Aly zeigt ihre neue Frisur
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.