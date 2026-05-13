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Moderatorin ist schwanger
Amira Aly und Christian Düren bekommen ein Baby

Amira Aly und TV-Moderator Christian Düren erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das gibt die deutsche Moderatorin am Mittwoch bekannt.
Publiziert: 18:35 Uhr
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Aktualisiert: vor 50 Minuten
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Bekommen ihr erstes gemeinsames Baby: Christian Düren und Amira Aly.
Foto: Mon Cheri via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Amira Aly (33) und Christian Düren (35) erwarten ein Baby
  • Die Moderatorin hat ihren Bauch wochenlang vor der Öffentlichkeit versteckt
  • Aly hat bereits zwei Söhne im Alter von 5 und 6 Jahren
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Baby-News bei Amira Aly (33) und ihrem Partner Christian Düren (35). Wie «Bild» berichtet, ist die deutsche Moderatorin schwanger. «Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel», bestätigt Aly der deutschen Zeitung.

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Ihre zwei Söhne (5 und 6) aus der Ehe mit Oliver Pocher (42) bekommen also ein weiteres Geschwisterchen. Die vergangenen Wochen habe sie genutzt, um die Schwangerschaft privat zu geniessen und sich zurückzuziehen. «Ich habe einige Jobs abgesagt und versucht, meinen Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfährt», sagt sie.

Nun sei sie froh, die freudige Nachricht endlich mit der Welt teilen zu können. Amira Aly und «taff»-Moderator Christian Düren sind seit Dezember 2023 ein Paar.

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