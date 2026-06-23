Deutscher TV-Star muss ins Altersheim

Jochen Busse zieht aus gesundheitlichen Gründen in eine Seniorenresidenz in Köln. Um fit zu bleiben, macht die TV-Legende seit Jahren jeden Tag einen Kopfstand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jochen Busse (85) zieht ins Altersheim nach Köln wegen Gesundheitssorgen

Am 29. Juni wird ein Aneurysma in seiner Hüfte operiert

Busse trainiert seit 15 Jahren täglich mit einem Hula-Hoop-Reifen

Fynn Müller People-Redaktor

Jochen Busse (85) war jahrelang Moderator der RTL-Kult-Sendung «7 Tage, 7 Köpfe». Auch für ZDF und ARD stand der 85-Jährige oft vor der Kamera. Nun beginnt für den Deutschen ein neuer Lebensabschnitt. Wie die «Abendzeitung» berichtet, zieht der Kabarettist und TV-Star in ein Altersheim in Köln.

Gesundheitliche Probleme würden ihn zu diesem Schritt zwingen. Am 29. Juni stehe eine Operation bevor, bei der ein Aneurysma in seiner Hüfte entfernt werden soll. «Ich bin guter Dinge! Mir gefällt es hier, ich bin geistig voll da, habe viele langjährige Freunde in Köln und kenne auch ein paar, die hier in der Residenz leben», sagt Busse.

Jochen Busse lässt seine Wahlheimat München hinter sich und zieht nach Köln. «Gerade werden schon meine Bilder aufgehängt», verrät die TV-Legende. Der Umzug sei eine vernünftige Entscheidung, um nach den Operationen direkt mit der Reha beginnen zu können und optimale Betreuung zu erhalten.

So hält sich Busse fit

Der beliebte Kabarettist sei jedoch weiterhin voller Lebensfreude und Energie. Seit über 15 Jahren trainiert er täglich mit einem Hula-Hoop-Reifen – ein Ritual, das er auch in die Residenz mitnimmt. «Ich war immer sehr sportlich, habe auf mich geachtet, Yoga und Ayurvedakuren gemacht und bis zum 80. Lebensjahr jeden Tag einen Kopfstand», verrät er stolz.

Seine Bühnenpräsenz muss er erst einmal auf Eis legen. Die geplanten Vorstellungen seines Stücks «Weisse Turnschuhe» in Düsseldorf und München wurden abgesagt. «Aufgrund der Operationen, die auf mich zukommen, falle ich das nächste halbe Jahr aus und kann leider nicht spielen», erklärte er. «Mein Ziel, das ich anstrebe, ist es, Anfang 2027 wieder auf der Bühne zu stehen, denn das ist mein Lebenselixier.»