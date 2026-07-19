Ein heftiger Hagelsturm hat das Bad-Bunny-Konzert in Mailand am 18. Juli gestoppt. Tausende Fans wurden evakuiert, mehrere Verletzte mussten medizinisch versorgt werden. Die zweite Show der Tour wurde abgebrochen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Hagelsturm stoppte Bad Bunnys Konzert am 18. Juli in Mailand

Mehrere Zuschauer verletzt, Gelände evakuiert, U-Bahn-Station vorzeitig geschlossen

80'000 Fans besuchten das ausverkaufte Konzert am Vorabend

Saskia Schär Redaktorin People

Ein heftiger Hagelsturm hat am Abend des 18. Juli das zweite und letzte Konzert des puerto-ricanischen Musikers Bad Bunny (32) in Mailand abrupt beendet. Rund 80'000 Fans, die sich im Ippodromo Snai La Maura versammelt hatten, mussten von der Feuerwehr evakuiert werden, wie italienische Medien berichten und zahlreiche Videos in den sozialen Medien zeigen. Mehrere Zuschauer erlitten Verletzungen durch golfballgrosse Hagelkörner, einige wurden am Kopf getroffen und mussten von Rettungskräften versorgt werden. Das Konzert wurde nach rund 40 Minuten abgebrochen, anschliessend kümmerten sich Organisatoren und Sicherheitskräfte um die Evakuierung des Geländes.

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Die beiden Mailänder Konzerte waren die einzigen Italien-Auftritte auf der «Debí tirar más fotos World»-Tour. Am Tag zuvor hatte Bad Bunny bereits vor Zehntausenden begeisterten Fans gespielt. Doch am Samstagabend änderten sich die Wetterbedingungen dramatisch. Laut «Il Sole 24 ORE» forderten die Veranstalter zunächst über Lautsprecher dazu auf, bei den Plätzen zu bleiben, in der Hoffnung, dass das Unwetter vorüberziehen würde. Auch die nahe gelegene Metrostation wurde frühzeitig geschlossen, um die Menschenströme besser zu koordinieren.

Bereits im März musste ein Superstar in Mailand ein Konzert abbrechen

Das Konzert wird nicht nachgeholt, wie die Zeitung «La Stampa» am Sonntagmorgen auf X schreibt. Ob und in welcher Form Ticketinhaber entschädigt werden, ist derzeit noch unklar.

Einen Hoffnungsschimmer bietet ein ähnlicher Vorfall: Am 25. März 2025 wurde ein Konzert von Rosalía ebenfalls in Mailand nach knapp einer Stunde wegen einer Lebensmittelvergiftung der Sängerin abgesagt. Damals erhielten die Zuschauer eine vollständige Rückerstattung ihrer Tickets, einschliesslich der Vorverkaufsgebühren.