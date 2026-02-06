Auch als nicht eingefleischter NFL-Fan lohnt es sich, für den Super Bowl in der Nacht auf Montag wach zu bleiben. Blick liefert dir alles Wichtige vor dem Mega-Event und sagt dir, wieso du bei der Halftime Show genau hinschauen solltest.

Darum gehts Seattle Seahawks und New England Patriots kämpfen im Super Bowl LX

Seahawks gelten als Favoriten, Patriots streben siebten Rekordtitel an

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Wenn die Halbzeit-Unterhaltung fast für mehr Gesprächsstoff sorgt als das sportliche Geschehen, wenn die Zuschauerzahlen immer absurdere Sphären erreichen und wenn sich selbst absolute Laien plötzlich für American Football interessieren, dann steht in den USA der Super Bowl an.

Nach rund fünf Monaten, 17 Spieltagen und anschliessenden Playoffs ist die NFL-Saison endgültig auf der Zielgeraden angekommen. Zeit also, fit für den grossen Showdown von der Nacht auf Montag (Kickoff 0:30 Uhr Schweizer Zeit) zu werden. Hier erfährst du alles, was du zum Super Bowl LX, also der 60. Austragung des Endspiels, wissen musst.

Wer steht im Super Bowl und gibt es einen Favoriten?

Zuerst die Basics: In diesem Jahr stehen die Seattle Seahawks und die New England Patriots im Endspiel. Beide Teams hatte zu Beginn der Saison wohl niemand wirklich als Final-Kandidaten auf dem Zettel. Vor allem aber Seattle legte eine beeindruckende Saison hin, war insbesondere defensiv eine Macht und schloss die Regular Season auch als bestes Team der eigenen Conference, der NFC, ab. Die Seahawks gelten darum in diesem Jahr als Favorit. Die Patriots wiederum könnten Historisches schaffen: Ein Sieg im Endspiel und die Franchise wäre mit dem siebten Titel alleiniger Rekord-Champion in der Super-Bowl-Ära.

Was macht diese Final-Affiche speziell?

Vor elf Jahren gab es das Duell Seahawks gegen Patriots schon einmal im Super Bowl – und damals endete es im ganz grossen Drama. Die Seahawks waren 2015 drauf und dran, zum alles entscheidenden Touchdown zu marschieren. Unmittelbar vor der Endzone und mit wenigen Sekunden übrig auf der Match-Uhr entschied man sich aber für einen riskanten Pass-Spielzug. Der Ball ging prompt verloren und die New England Patriots kamen zum Titel wie die Jungfrau zum Kind. Bei den Seattle-Fans wirkt die Szene bis heute wie ein Trauma. Eine Revanche könnte Linderung verschaffen.

Auf welche Spieler muss ich achten?

Interessant ist vor allem das Duell der Quarterbacks. Auf der einen Seite ist da Drake Maye (23), dieses junge, aufregende Talent mit immer wieder spektakulären Spielzügen. In ihm wollen die New England Patriots den ersehnten Nachfolger von Legende Tom Brady (6 Super-Bowl-Siege mit der Franchise) gefunden haben. Vielleicht ein bisschen viel Druck für einen Youngster? Ihm gegenüber steht Sam Darnold (28). Auch er war einst ein grosses Quarterback-Versprechen, konnte die immensen Erwartungen aber nie erfüllen. Zuletzt wurde Darnold durch die Liga gereicht, scheint jetzt mit Seattle aber auf grosser Revanche-Tour zu sein. Der Super-Bowl-Ring am Finger wäre die wohl grösste Genugtuung für den leidgeprüften Spielmacher.

Wo findet der Super Bowl in diesem Jahr statt?

Das Zuhause des Super Bowl LX ist das Levi's Stadium südlich von San Francisco. Das Stadion bietet Platz für etwas mehr als 70'000 Fans und ist auch einer der Austragungsorte an der Fussball-WM im kommenden Sommer. So wird auch die Schweizer Nati ihr erstes Gruppenspiel gegen Katar dort austragen. Während die Fussball-Fans im Juni unter der kalifornischen Sonne ordentlich ins Schwitzen geraten dürften, werden für den Super Bowl deutlich mildere Temperaturen erwartet. Die Prognose: leicht bewölkt und um die 10 Grad.

Warum sollte ich mir die Halftime Show anschauen?

Ob man will oder nicht: Die Halftime Show macht den Super Bowl erst zu dem Mega-Event, für den sich auch Nicht-Football-Fans interessieren. In diesem Jahr sorgt der Latino-Künstler Bad Bunny (31) für die Unterhaltung. Und der Auftritt wird mit Spannung erwartet. Der Superstar aus Puerto Rico kritisierte schon mehrfach das in jüngster Zeit massiv verschärfte Vorgehen der Trump-Regierung gegen illegale Einwanderer in den USA. Die ganz grosse Protestaktion von Benito Martinez Ocasio, wie Bad Bunny mit bürgerlichem Namen heisst, würde die NFL kaum im Live-TV zulassen. Gut möglich aber, dass sich der Musiker den einen oder anderen versteckten Seitenhieb an den US-Präsidenten nicht nehmen lässt. Trump selber hat angekündigt, dass er in diesem Jahr nicht persönlich im Stadion dabei sein werde.

Wieso ist dieser Super Bowl auch für Formel-1-Fans interessant?

Wer maximale Aufmerksamkeit will, der bucht sich einen Auftritt beim Super Bowl. Firmen haben das schon lange erkannt und sichern sich darum jeweils für sündhaft viel Geld ihre Werbespots bei den Spielunterbrechungen. So nun auch der Rennstall Cadillac, der ab der kommenden Saison im Formel-1-Zirkus mitmischt. Die Amerikaner waren bei den bisherigen Testfahrten zur Saisonvorbereitung noch in ganz schwarzem Gewand unterwegs. Das wird sich nun ändern. In einem Werbespot während des Spiels präsentiert das Team nun das offizielle Design des Boliden des Fahrer-Duos Valtteri Bottas (36) und Sergio Pérez (36).