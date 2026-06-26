Rund sechs Wochen ist es nun her, dass Lara Joy Körners Sohn Remo unter tragischen Umständen verstorben ist. Bislang hielt sich die trauernde Familie bedeckt. Nun äussert sich seine Grossmutter Diana Körner zu dem schweren Schicksalsschlag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Remo Pollert (†19), Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner, ist am 9. Mai ertrunken

Grossmutter Diana Körner spricht erstmals öffentlich über den tragischen Verlust

Verleihung am 23. Juni in München, Körner: «Das Leben geht weiter»

Sophie Ofer Redaktorin People

Remo Aimé Pollert (†19), der Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47), wurde am 9. Mai 2026 tot in der Isar bei München (D) gefunden. Laut Obduktionsbericht ist der Jugendliche ertrunken.

Wochenlang schwieg die Familie nach Remos tragischem Tod; nun spricht die Schauspielerin Diana Körner (81) erstmals öffentlich über den plötzlichen Verlust ihres Enkels.

«Darüber kann man gar nicht reden»

Bei der Verleihung des «Friedenspreises des Deutschen Films» in München hatte Schauspielerin Diana Körner am Dienstag, dem 23. Juni, ihren ersten öffentlichen Auftritt seit dem Tod ihres Enkels Remo. Mit «RTL sprach sie über den schweren Schicksalsschlag. «Das ist ein unermesslicher Verlust», so die 81-Jährige. Zur Verleihung erschien sie ganz in Weiss gekleidet, und mit Sonnenbrille.

Sie wird gefragt, wie sie die letzten Wochen überstanden habe. Darauf kann sie nur antworten: «Wissen Sie was? Das ist ein solches Unglück, das man darüber eigentlich gar nicht reden kann.»

Körner macht deutlich, dass sie ihre Trauer im Privaten bewältigen möchte: «Wenn Sie mich fragen, wie es mir geht: Mir geht es gut. Und alles andere, das muss man mit sich klären und nicht mit der Umwelt und nicht mit anderen und nicht mit Fremden. Und insofern geht es mir gut.»

«Das Leben geht weiter»

In ihrer Familie müssen alle ihren eigenen Weg finden, den Verlust zu verarbeiten. «Jeder hilft sich selber. Wir helfen uns alle selber und jeder hat eine andere Möglichkeit und einen anderen Umgang mit dieser Situation», erklärt Körner.

Am Ende bleibe nur, nach vorn zu blicken: «Wir müssen es gut meistern und machen. Es bleibt doch gar nichts anderes übrig», betont sie. «Das ist die Normalität, das ist das Leben. Und das Leben geht weiter.»

Diana Körner ist seit Jahrzehnten aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Bekannt wurde sie Ende der 80er-Jahre insbesondere durch ihre Rolle in der ARD-Serie «Liebling Kreuzberg»; seitdem hat sie in zahlreichen Produktionen mitgewirkt. Zudem ist Körner Theaterschauspielerin. Körners Tochter Lara Joy ist wie ihre Mutter und ihre Halbschwester Jenny-Joy Kreindl (44) ebenfalls Schauspielerin.