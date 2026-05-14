Der 19-jährige Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner wurde am 9. Mai leblos in der Isar bei München entdeckt. Laut Obduktion ist Remo Aimé Pollert ertrunken. Eine Spendenaktion soll die Familie in ihrer Trauerzeit unterstützen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Remo Aimé Pollert (†19), Sohn von Lara Joy Körner, ertrank in Isar

Spendenaufruf für Familie sammelte bis Donnerstag über 20'000 Euro

Ziel sind 25'000 Euro, initiiert von Berufskollegin Agneta Lansing

Saskia Schär Redaktorin People

Knapp eine Woche ist seit dem tragischen Tod von Remo Aimé Pollert (†19), dem Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47), vergangen. Damit sich die Familie in dieser schwierigen Zeit wenigstens finanziell keine Sorgen machen muss, hat eine Kollegin auf gofundme.com einen Spendenaufruf lanciert.

«Am Samstag hat Remo seine Flügel ausgebreitet und ist vorausgegangen. Der Schock sitzt noch in uns. Es scheint unbegreiflich», ist im Spendenbeschrieb zu lesen. «Darf ich euch bitten, Lara finanziell zu unterstützen?», heisst es weiter. Mit dem Geld soll der Arbeitsausfall der Schauspielerin finanziert werden. «Eure Spende wird Lara und den Kindern etwas Ruhe und Raum geben, diesen bitteren Verlust langsam zu akzeptieren und die Lebenskraft wiederzufinden.»

Von den angepeilten 25'000 Euro sind Stand Donnerstagnachmittag bereits über 20'000 Euro zusammengekommen. Der Spendenaufruf wurde von Agneta Lansing lanciert, bei der es sich gemäss der Münchner «Abendzeitung» um eine Heilpraktikerin für Psychotherapie und somit um eine Berufskollegin von Körner handelt. Körner ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie und qualifizierte Kommunikationstrainerin.

Todesursache Ertrinken

Am vergangenen Samstag wurde Remo Aimé Pollert leblos in der Isar bei München entdeckt. Wie «Bild» wenige Tage später berichtete, sei bei der durchgeführten Obduktion herausgekommen, dass Pollert ertrunken war. Wie es zum tragischen Tod des jungen Mannes kam, ermittelt nun die Polizei. Mit dem Tod von Remo verliert nicht nur Lara Joy Körner ihren Sohn, seine drei Geschwister verlieren auch ihren Bruder.