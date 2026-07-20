DE
FR
Abonnieren

Liebes-Drama um spanischen WM-Helden
Trennte sich Ferran Torres kurz vor Final von seiner Freundin?

Ferran Torres schiesst Spanien mit seinem entscheidenden Treffer zum zweiten WM-Titel. Privat läuft es für den Stürmer offenbar weniger rund. Laut spanischen Medien hat sich der Nationalheld mitten im Turnier von seiner Freundin getrennt.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Kommentieren
1/7
Schiesst Spanien zum zweiten WM-Titel: Ferran Torres.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Spanien gewinnt WM-Final 2026 dank Ferran Torres' 1:0-Tor gegen Argentinien
  • Torres und Influencerin Martina Hunter sollen sich vor dem Final getrennt haben
  • Spanien besiegt Belgien 2:1 im Viertelfinal, Torres geniesst Single-Dasein
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Spanien hat einen neuen Nationalhelden. Er trägt den Namen Ferran Torres (26). In der Nachspielzeit trifft der Stürmer zum 1:0 und entscheidet damit den WM-Final gegen Argentinien. Torres tritt damit in die Fussstapfen von Spanien-Legende Andrés Iniesta (42), der bei Spaniens erstem WM-Titel im Jahr 2010 ebenfalls den entscheidenden 1:0-Treffer in der Nachspielzeit schoss.

Auf dem Platz ist er der gefeierte Held. Abseits des Rasens soll es zu einem Bruch gekommen sein. Torres und seine Freundin, Influencerin Martina Hunter, sollen sich getrennt haben. Nur wenige Tage vor dem grossen WM-Final. Das berichtet der gut informierte spanische TV-Journalist Javi de Hoyos. 

Der Journalist schreibt auf seinem X-Account: «Ich habe mit Leuten aus dem Umfeld beider gesprochen und sie bestätigen, dass die Romanze, zumindest vorerst, beendet ist. Ferran geniesst gerade sein Single-Dasein bei der Weltmeisterschaft.» Die beiden sollen sich kurz vor dem WM-Viertelfinal zwischen Spanien und Belgien (2:1) getrennt haben.

Mehr zum WM-Final
Diese Deutsche ist die coolste Spielerfrau der WM
Mit Video
Halbe Million Follower
Diese Deutsche ist die coolste Spielerfrau der WM
Selbst Messi hatte schon die Schnauze voll von Paredes
Mit Video
Von «El Mago» zum Buhmann
Selbst Messi hatte schon die Schnauze voll von Paredes
Sascha Ruefer verwechselt Matt Damon mit Brad Pitt
Mit Video
Damit ist er nicht allein
Sascha Ruefer verwechselt Matt Damon mit Brad Pitt
ZDF-Kommentator teilt gegen Infantino aus
0:59
«Trumps Lakai»
ZDF-Kommentator verhöhnt Infantino

Sie entfolgten sich während des Turniers

Offiziell bestätigt ist das Liebes-Aus bisher nicht. Die «Daily Mail» will einen Beweis auf den Social-Media-Accounts von Torres und Hunter finden. Noch während der laufenden Weltmeisterschaft seien sie sich gegenseitig auf Instagram entfolgt. Für die britische Zeitung ein klares Indiz, dass sie sich getrennt haben.

Torres und Hunter hatten ihre Beziehung nie offiziell bestätigt. Zuletzt waren sie jedoch immer mal wieder gemeinsam gesichtet worden, unter anderem auf Ibiza. Laut dem TV-Journalisten de Hoyos handelte es sich eher um eine «Affäre» als um eine richtige Beziehung.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Den WM-Final hat sich die Influencerin Martina Hunter trotzdem nicht entgehen lassen. In ihrer Instagram-Story ist zu sehen, wie sie das Spiel während ihrer Ferien auf Bali in einem Public Viewing in einer Strandbar geschaut hat.

In diesem Artikel erwähnt
Spanien
Spanien
Belgien
Belgien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Spanien
        Spanien
        Belgien
        Belgien