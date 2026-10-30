US-Influencer lügt über 12'000-Dollar-Rechnung

Twitch-Streamer Lacy war gerade noch am essen, als ihm die Mitarbeiter eines Restaurants in Japan plötzlich immer mehr Speisen brachten – Speisen, die er gar nicht bestellt hatte.

Darum gehts Twich-Star Lacy behauptet, er musste wegen eines Pranks 12'000 Dollar zahlen

Das Restaurant, das ihm die Rechnung gestellt haben soll, wird im Internet attackiert

Am Ende relativiert Lacy seine Behauptungen

Sophie Ofer Redaktorin People

Lacy, dem auf der Streamingplattform Twitch 3,5 Millionen Menschen folgen, zeigt sich frustriert. Er sei stinksauer wegen eines Vorfalls, der sich in einem japanischen Restaurant ereignet haben soll. Ein Restaurantbesuch mit seiner Freundin, den er von dort aus streamte, habe plötzlich eine chaotische Wende genommen.

Als die beiden gerade am Essen waren, kam auf einmal ein Kellner und sprach Lacy auf seine Bestellungen an. Der Streamer, der bürgerlich Nicholas Frosco heisst, wirkt verwirrt und besteht darauf, dass niemand weiteres Essen oder Getränke bestellt habe. Daraufhin zeigt ihm der Kellner die Rechnung – und löst bei Lacy blankes Entsetzen aus. Der Stream wird dann für eine Weile schwarz.

Später behauptet Lacy, dass der Kellner ihm eine Rechnung von 12'000 US-Dollar vorgelegt hatte, die er letztlich bezahlen musste.

«Muss 12'000 Dollar zahlen, weil ihr dachtet, das wäre lustig»

Lacy sei schnell dahintergekommen, wie die immens hohe Rechnung zustande kam – und wer hinter den weiteren Bestellungen steckte. Zuschauer sollen im Stream den QR-Code des Restaurant-Menüs entdeckt haben, der zufällig sichtbar wurde, und sollen sich ins Bestellsystem des Restaurants eingeloggt haben. Auf diese Weise sollen sie unzählige Bestellungen in Lacys Namen getätigt haben.

«Ich musste gerade über 12'000 Dollar zahlen, weil ihr dachtet, dass das lustig ist», klagt Lacy. «Der Kellner kam mit der ersten Rechnung zu uns. Sie haben dort ein Limit von 500'000 Yen, also etwa 3000 Dollar. Dann kommt er noch zwei mal mit weiteren Rechnungen. Am Ende waren es 1,6 Millionen Yen, die ihr für mich an Essen bestellt habt.» Inwiefern diese Rechnung, die Lacy hier anstellt, wirklich aufgeht, lässt sich nicht nachvollziehen, da Lacy die genauen Preise auf der Rechnung nicht öffentlich machte. Laut aktuellem Wechselkurs sind 1,6 Millionen Yen nur 10'000 US-Dollar.

Lacy behauptet ausserdem, die Restaurantmitarbeiter hätten die bestellte Menge an Essen tatsächlich zubereitet. Er habe sich beim Restaurant entschuldigt und die Rechnung beglichen. «Ich habe dem Kellner gesagt, ich zahle dafür und er soll das ganze Essen an die Familien hier verteilen. Also haben sie angefangen, den Familien das Essen zu servieren. Und ich habe 12'000 Dollar für Essen bezahlt, weil ihr dachtet, es wäre lustig, das zu bestellen. Ich habe so etwas noch nie erlebt», schliesst er.

Situation läuft aus dem Ruder

Auf der Plattform Reddit ist man nicht gerade überzeugt davon, dass Lacys Erzählung stimmt. «Kein Restaurant kocht einfach 800 Gerichte, ohne Fragen zu stellen», so die zweifelnden Worte eines Users. Lacy soll das ganze nur behauptet haben, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ausserdem soll das japanische Restaurant nach dem Vorfall von Internetusern attackiert worden sein und sei gezwungen gewesen, öffentlich klarzustellen, dass Lacy nie 12'000 Dollar in Rechnung gestellt wurden.

Und tatsächlich: Später relativiert Lacy seine Aussagen. «Ich möchte die Restaurant-Situation in Japan aufklären», schreibt er auf X. Er habe die Aussagen im Restaurant missverstanden. «Wegen der Sprachbarriere habe ich am Anfang wirklich geglaubt, dass ich 12'000 Dollar zahlen musste. Ich habe dem Restaurant gesagt, dass ich dafür aufkommen würde und sie das Essen verschenken sollen.» In diesem Glauben habe er sich im Stream zum Fall geäussert.

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Doch später habe sich herausgestellt, dass er nur das Essen bezahlen musste, das schon zubereitet war. «Es war mein Fehler, dass ich die Geschichte nicht aufgeklärt habe, als ich das herausgefunden habe. Ich hätte nie erwartet, dass das so viral geht. Und ich bin dumm und dachte, es wäre lustig.» Lacy entschuldigt sich dafür, dass das Restaurant dadurch Ärger mit Anfeindungen hatte.