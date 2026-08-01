«GNTM»-Star Bruce Darnell spricht über Tod seines Partners

Zweieinhalb Jahre umsorgte Bruce Darnell seinen Lebenspartner bis zu dessen Krebstod umsorgte. Heute lebt der TV-Star allein auf Ibiza und geniesst jeden Moment im Hier und Jetzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bruce Darnell (69) sprach bei «Böhmi brutzelt» über den Verlust seines Partners

Er begleitete seinen Lebensgefährten während einer zweieinhalbjährigen Krebserkrankung

Darnell plant weiterhin Karriere, wird 2027 mit 70 Jahren nicht pensionieren

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Bruce Darnell (69) spricht offen über eine der prägendsten Erfahrungen seines Lebens: Den Verlust seines Partners. In einem Gespräch mit Jan Böhmermann (45) in dessen Show «Böhmi brutzelt» erzählt der TV-Star, wie er seinen Lebensgefährten nach 25 gemeinsamen Jahren durch eine lange Krebserkrankung bis zu dessen Tod begleitete. «Ich habe ihn zweieinhalb Jahre lang gepflegt und in den Tod begleitet. Es war ein schöner Tod, denn ich konnte bei ihm sein», sagt der Amerikaner, der vor allem durch Formate wie «Germany’s Next Topmodel» und «Das Supertalent» bekannt wurde.

Darnell, der in einem kleinen, bescheidenen Haus auf Ibiza lebt, erklärt weiter: «Mein Leben ist ein offenes Buch. Ich war 25 Jahre in einer Beziehung, eine wunderbar tolle Zeit.» Der schwere Verlust habe ihn dazu gebracht, sein Leben zu überdenken. «Ich lebe nicht mehr in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Ich lebe im Hier und Jetzt», sagt er. Für ihn sei der Tod «nur ein Prozess, der zum Leben dazugehört».

Auch Böhmermann teilt seine persönlichen Erfahrungen mit dem Tod. Er verlor seinen Vater an Krebs, als er 17 Jahre alt war. «Das war nicht ganz einfach», erklärte der Moderator. Diese Erfahrung habe seine Sichtweise auf das Leben und den Tod grundlegend verändert. «Ich mach mir keine Illusionen. Ich glaub an nichts, ich lasse es auf mich zukommen.»

«Mein Leben ist ohnehin vorgeschrieben»

Darnell, der früher als Fallschirmspringer in der US-Armee diente, habe ebenfalls seine Lebensweise angepasst. Er betont, dass er sich von der Vorstellung verabschiedet habe, sein Leben minutiös zu planen. «Mein Leben ist ohnehin vorgeschrieben, ich folge nur dem Weg. Ich geniesse mein Leben», so der Choreograf. Diese neue Haltung beeinflusst auch seine beruflichen Entscheidungen: «Eigentlich müsste ich nicht mehr arbeiten. Im nächsten Jahr werde ich 70. Ich werde nie in den Ruhestand treten. Aber ich kann entscheiden, was ich mache, und das ist super.»

Trotz seines internationalen Erfolgs fühlt sich Darnell Deutschland besonders verbunden. «Ich hätte nie gedacht, dass ich hier so bekannt werden würde. Die Leute sind so nett zu mir.» Aus Dankbarkeit wolle er etwas zurückgeben und träumt von einer neuen TV-Show, die einen besonderen Fokus auf Menschlichkeit legt. «Ich will eine Show mit viel Tiefgang machen, in der man Menschen helfen und ihnen etwas Gutes tun kann. Das ist mein Kern.»