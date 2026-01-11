Pietro Lombardi muss vier Stunden im kalten Auto ausharren

Nach einer nächtlichen Twitch-Session merkte der Sänger, dass er sich daheim ausgeschlossen hatte. Weil es noch zu früh war, erreichte er keine Hilfe, konnte aber auch nicht ins Hotel. Also sass er stundenlang im kalten Auto, bis jemand ihm ein warmes Bett ermöglichte.

Silja Anders Redaktorin People

Na, hoffentlich hat sich Pietro Lombardi (33) da mal keine Lungenentzündung geholt. Der Sänger streamte die halbe Nacht von seinem Twitch-Account, genauer gesagt von 2:30 bis etwa 6:45 Uhr am Morgen. Als er heimwollte, bemerkte er, dass er sich ausgeschlossen hatte.

In seiner Not versuchte Lombardi, Hilfe zu rufen, doch es war noch zu früh, er erreichte keinen Schlüsseldienst. Seine nächste Idee war, sich ein Hotelzimmer zu suchen. Doch da bei den meisten Hotels erst um 15 Uhr nachmittags Check-in ist, fiel diese Option ebenfalls weg.

Im Auto ohne Heizung

Am Ende blieb ihm nur eins: Solange im Auto ausharren, bis er eine Lösung hat, sei es in Form eines Schlüsseldienstes oder anderweitiger Hilfe. Vier Stunden gingen ins Land, während derer der Sänger und dreifache Vater bibberte. «Es war ein Eiskeller. Konnte ja auf der Strasse nicht vier Stunden lang den Motor laufenlassen», schreibt er in seiner Instagram-Story.

Bevor er aber völlig erfrieren musste, scheint es letztlich doch noch Rettung in der Not gefunden zu haben. «Am Ende liege ich jetzt im Bett. Zwar nicht in meinem, aber komplett egal. Hauptsache warm», schreibt Pietro Lombardi. «Heute Pech, morgen vielleicht wieder Glück», gibt er sich zuversichtlich. Wer sein Held oder seine Heldin war, der ihn vor dem Beinahe-Erfrieren rettete, lässt Pietro Lombardi offen.

Schwere Zeiten liegen hinter Lombardi

Die vergangenen Monate waren schwer für Pietro Lombardi. Nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (30) zog er aus dem gemeinsamen Daheim aus und kam vorerst bei Oliver Pocher (47) unter. Dies war damals nur als Übergangslösung gedacht, bis er etwas Eigenes gefunden hat. Ob das inzwischen der Fall ist, ist nicht bekannt. Die Situation bei Oliver Pocher gefiel ihm deshalb, weil Pietro Lombardi dort im Keller sein eigenes Reich mit separatem Eingang hatte. So wurde die Privatsphäre aller Beteiligten trotz des ungeplanten Gastes weiterhin gewahrt.