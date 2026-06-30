Angelina Jolie packt über ihr Liebesleben aus

Angelina Jolie verrät in einem Interview, dass sie seit der Scheidung von Brad Pitt vor zehn Jahren auf keinem Date mehr war.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Angelina Jolie (51) seit Scheidung 2016 ohne romantisches Date

Ihre Kinder und der Film «Couture» inspirierten sie zur Selbstfindung

Jolie hat sechs Kinder, darunter Zwillinge Knox und Vivienne (17)

Fynn Müller People-Redaktor

Überraschendes Geständnis von Angelina Jolie (51)! Fast zehn Jahre nach ihrer Scheidung von Brad Pitt (62) hat die Hollywood-Ikone kein einziges romantisches Treffen gehabt. «Um ehrlich zu sein: Seit meiner Scheidung vor fast zehn Jahren hatte ich kein Date», erklärt die Schauspielerin in einem Interview mit «Yahoo Entertainment». Die Scheidung erfolgte 2016 – und ist somit zehn Jahre her.

Nach der Trennung rückten für Jolie ihre Kinder Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (17) in den Fokus. «Ich rede mir irgendwie ein, dass dieser Teil meines Lebens nicht im Mittelpunkt steht, wenn ich mich auf meine Kinder und meine Familie konzentriere», sagt sie.

Hauptrolle in neuem Film

Eine wichtige Wendung in Jolies Leben brachte ihre Arbeit an ihrem neuen Film «Couture», in dem sie die Hauptfigur Maxine Walker spielt. Die Geschichte einer Frau, deren Leben durch eine Brustkrebsdiagnose erschüttert wird, veranlasstedie Oscar-Preisträgerin, über ihr eigenes Leben nachzudenken. «Und vielleicht bin ich inzwischen wieder ein Stück weit zu der Person geworden, die ich einmal war», erklärt Jolie.

Auch ihre Töchter hätten sie inspiriert, wieder zu sich selbst zu finden. «Sie sprechen mit mir wie junge Frauen, und ich erkenne, was ich mir für sie wünsche. Und es erinnert mich irgendwie auch daran, was ich vielleicht selbst verloren habe.» Heute hat Jolie erkannt, dass sich die Hingabe an ihre Kinder und die Liebe als Frau nicht ausschliessen müssen.

Der Weg dorthin sei nicht einfach gewesen. «Das Leben hat mich ein bisschen gebrochen», gesteht sie. Statt sich vom Altern einschüchtern zu lassen, will sie mit 51 wieder Freiheit und Lebensfreude entdecken. «Ich denke vielmehr, dass ich wieder leben muss. Wieder frei sein muss.»