Shiloh Jolie taucht in einem neuen Musikvideo auf und sieht dabei aus wie ihre Mutter. Oder vielleicht doch eher wie ihr Vater Brad Pitt? Die Fans sind sich uneinig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shiloh Jolie (19), Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt, tanzt im K-Pop-Video von Dayoung

Starship Entertainment wusste nicht, dass Shiloh Angelina Jolies prominente Tochter ist

Musikvideo wird am 7. April veröffentlicht; Shiloh überzeugt beim Casting War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Sie waren ab 2005 das Hollywood-Paar: Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62). Bei «Brangelina» ist nach dem jahrelangen Rosenkrieg etwas Ruhe eingekehrt. Neu sorgt ihre Tochter Shiloh (19) für Schlagzeilen – diese sind jedoch positiver Natur und stehen im Zusammenhang mit ihrer grossen Leidenschaft, dem Tanzen.

So ist das älteste leibliche Kind der beiden in einem kurzen Ausschnitt eines Musikvideos des K-Pop Stars Dayoung (26) zu sehen, das in voller Länge am 7. April veröffentlicht wird. Doch allein der Miniausschnitt reicht, um zu sehen: Shiloh sieht ihrer Mutter immer ähnlicher. Nimmt man Bilder der beiden Frauen, auf denen sie seitlich zu sehen sind, wird klar, sie können ihre Verwandtschaft nicht verleugnen. Derselbe Schmollmund, eine fast identische Nase, und auch bei den Augen ist eine grosse Ähnlichkeit feststellbar.

Label wusste nicht, wen sie da engagiert hatten

Die Parallelen zwischen Shiloh und Angelina Jolie ist auch den Internetusern nicht entgangen. Sie kommentieren den entsprechenden Musikvideo-Ausschnitt fleissig: «Shiloh sieht ihrer Mutter so ähnlich, sogar in ihrem Verhalten» oder «Sie sieht genau aus wie ihre Mutter, omg», ist zu lesen.

Wechselt man auf Instagram, sind die User unter dem Beitrag von «Entertainment Tonight» hingegen ganz anderer Meinung: Sie sehen in Shiloh Jolie vielmehr ihren Vater Brad Pitt, dessen Namen sie drei Tage nach ihrem 18. Geburtstag abgelegt hatte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Aus der Caption des Posts geht hervor, dass Shiloh Jolie den Job in dem Musikvideo nicht etwa den Kontakten ihrer Eltern zu verdanken, sondern – wie alle anderen auch – bei einem Casting teilgenommen und dort überzeugt hat. Dass es sich bei der Tänzerin um die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt handelt, hätten die Verantwortlichen gemäss des südkoreanischen Labels Starship Entertainment bis zum Schluss nicht gewusst, wie ein Sprecher gegenüber der koreanischen Zeitung «Maeil Business Newspaper Star Today» erklärte.