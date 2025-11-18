Die Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt experimentieren mit ihrem Aussehen. Shiloh Jolie zeigt sich mit Lippenpiercing und blonden Haaren. Auch Bruder Knox zeigt sich mit einer neuen Haarfarbe.

1/5 Shiloh Jolie – sie hat den Nachnamen Pitt offiziell abgelegt – zeigt sich in einem neuen Look. Sie trägt nun ein Piercing und blondierte Haare. Foto: DUKAS

Darum gehts Shiloh und Knox Jolie-Pitt zeigen sich mit neuen Looks

Shiloh trägt Lippenpiercing, Knox hat pinke Haare und bestickte Jeans

Auf der einen Seite sind sie die Kinder des einstigen Hollywood-Glamour-Paars Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (61) und trotz der gegenläufigen Bemühungen ihrer Eltern unter den Augen der Öffentlichkeit gross geworden. Auf der anderen Seite sind es auch einfach Teenies. Teenies, die gegen die Eltern rebellieren, Teenies, die die eigenen Grenzen ausloten wollen, Teenies, die ihren eigenen Stil und ihr eigenes Ich finden wollen.

Damit gehen oft auch optische Veränderungen einher, wie nun bei der ältesten leiblichen Tochter der Superstars zu sehen ist. So zeigt sich Shiloh Jolie (19) neu mit einem Lippenpiercing und blondierten Haaren. War es im September noch ein Kugelpiercing unter der Unterlippe, ist dieses gemäss den neusten Bildern einem Ring gewichen.

Luxus-Marken? Muss bei Knox Jolie nicht sein

Mit ihrem neuen Look ist sie allerdings nicht das Einzige der insgesamt sechs Jolie-Pitt-Kinder, das styletechnisch neue Wege einschlägt. Auch Bruder Knox (17) zeigt sich auf den neusten Paparazzi-Bildern verändert. Er hat seine braunen Haare gegen pinke eingetauscht und setzt auch bei den Jeans auf Akzente derselben Farbe. So sind auf seiner Hose Blumenstickereien zu finden. Die Hose hat er aber wohl nicht einer seiner Schwestern geklaut, sondern stammt aus dem Sortiment von boohooMan und ist im Sale derzeit um die Hälfte reduziert, kostet noch 36 Euro.

Zu den bestickten Jeans trägt er einen Adidas-Pulli, der für 80 Dollar oder umgerechnet knapp 64 Franken erhältlich ist. Ein durchaus bescheidener Look, wird das Vermögen von Mutter Angelina Jolie doch auf 120 Millionen Euro und jenes von Vater Brad Pitt auf 400 Millionen Euro geschätzt.