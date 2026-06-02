2027 wird der Posten der ORF-Chefposten frei. Der Stiftungsrat schreitet am 11. Juni zur Wahl. Auf der Shortlist mit 13 Namen befindet sich gemäss österreichischen Medien auch Kathrin Ruther, Leiterin Unternehmensentwicklung bei SRF.

Wird diese SRF-Frau die neue ORF-Chefin?

Wird diese SRF-Frau die neue ORF-Chefin?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SRF-Kadermitglied Kathrin Ruther ist im Gespräch als neue ORF-Chefin

Ruther würde das neue Amt in Wien anfangs 2027 antreten

Zurzeit ist sie bei SRF Leiterin der Unternehmensentwicklung

Jean-Claude Galli Redaktor People

Der Österreichische Rundfunk ORF sucht derzeit einen neuen Generaldirektor, nachdem Roland Weissmann (58) im März 2026 aufgrund schwerer Vorwürfe sexueller Belästigung durch eine Mitarbeiterin zurücktrat. Weissmann wies die Vorwürfe zurück. Die auf ihn folgende interimistische Chefin Ingrid Thurnher (63) hört Ende Jahr auf.

77 Personen haben sich für das einflussreiche und lukrative Amt – bisher umgerechnet rund 390'000 Franken Jahreslohn – beworben. Auf der gestern Montag erstellten Shortlist mit 13 Namen steht gemäss österreichischen Medien auch Kathrin Ruther (43), aktuell Leiterin Unternehmensentwicklung bei SRF.

Aus Leipzig an den Leutschenbach

Ruther kam 2019 als Bereichsleiterin Online an den Leutschenbach. Davor arbeitete sie in Deutschland beim Mitteldeutschen Rundfunk MDR, wo sie die spätere SRF-Chefin Nathalie Wappler (58) kennenlernte. Ruther studierte zwischen 2004 und 2010 an der Universität Leipzig Geschichte und Journalismus. Sie gilt als ausgewiesene Digitalexpertin und Strategin.

Kraft ihres Kaderamtes figuriert sie zurzeit auch in der erweiterten SRF-Geschäftsleitung. Ihr oberstes Betriebscredo ist es, SRF zu einem «Medienunternehmen für alle» zu machen.

Gegenüber Blick gab sich SRF sehr wortkarg. Die Pressestelle ging auf keine der gestellten Fragen über Ruthers mögliches neues Engagement ein. Und auch sie selber wollte die Bewerbung nicht kommentieren.

Ruther als Aussenseiterin

Allerdings ist Ruther im laufenden Auswahlverfahren gemäss der Wiener Tageszeitung «Kurier» bloss Aussenseiterin. Topfavorit ist ex-APA-Chef Clemens Pig (51), gute Chancen werden auch ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer (56), Ex-Puls4-Chef Markus Breitenecker (57) oder ORF-III-Chefin Kathrin Zierhut-Kunz (57) eingeräumt.

Und die 35 Stiftungsräte können theoretisch auch Bewerber zum Auswahlprozess einladen, die die Ausschreibungskriterien nicht erfüllen. Ein weiteres Hearing ist für den nächsten Montag, 8. Juni, angesetzt. Geplant ist eine Übertragung auf ORF III und ORF ON.

Die Wahl im Stiftungsrat findet am Donnerstag, 11. Juni, statt. Der Amtsantritt im ORF-Zentrum am Küniglberg im Wiener Gemeindebezirk Hietzing erfolgt anfangs 2027. Der ORF ist das grösste Medienunternehmen des Landes und beschäftigt aktuell rund 4'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.