Dua Lipa und Ehemann Callum Turner geniessen ihre Hochzeitsreise mit einem Roadtrip durch Italien. Dabei setzten sie bei ihren Hotels vor allem auf Geschichte anstatt Luxus pur.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dua Lipa auf Hochzeitsreise durch Italien mit Callum Turner.

Im Palazzo Margherita kostet ihre Suite mindestens 4000 Fr. pro Nacht.

In der Superior Suite von La Posta Vecchia zahlte sie 2500 Fr.

Saskia Schär Redaktorin People

Dua Lipa (30) geniesst ihren Sommer in Italien in vollen Zügen. Nach ihrer Traumhochzeit auf Sizilien zu Beginn des Monats startete die Sängerin mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Callum Turner (36) in die Flitterwochen. Die beiden machen einen Roadtrip vom Süden Italiens in Richtung Norden.

Auf Instagram veröffentlicht das Paar Bilder seines Trips, die die Route erahnen lassen. Von ihrem Hotel Villa Igiea im sizilianischen Palermo könnte es das Paar als erstes nach Bernalda in der Basilikata geführt haben. Dort, im Mittelfuss des italienischen Stiefels, nächtigte das Paar im Palazzo Margherita. Diesen kaufte einst Regisseur Francis Ford Coppola (87) – seine Familie stammt von dort – und baute ihn zum Luxus-Boutiquehotel um. Wer im Palazzo nächtigen will (und das in der Suite von Dua Lipa), muss mindestens zwei Nächte bleiben und dafür gut 4000 Franken hinblättern. Dafür gibts alte Schwarz-Weiss-Filme im Aufenthaltsraum inklusive, wie der Popstar auf Instagram zeigt.

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Gut vier Stunden nordwestlich von Bernalda befindet sich Positano, das bekannte Städtchen an der Amalfiküste. Dort liessen es sich Dua Lipa und Callum Turner in der Villa Treville gutgehen, sonnten sich auf den Liegen am Wasser. Eine Nacht inklusive Frühstück ist ab 3800 Franken erhältlich, wer etwas mehr auf der Seite hat, kann sich auch die Suite für knapp 10'000 Franken pro Nacht gönnen.

Trotz Meer vor der Nase gönnt sie sich ein Bad in der Wanne

Keine 300 Kilometer von Positano entfernt liegt Rom, wo das Ehepaar im Hotel Locarno unterkam, wie ein von Dua Lipa gepostetes Zimmerfoto erkennen lässt. Das Hotel liegt nicht nur mitten im Zentrum der Stadt, sondern budgettechnisch auch deutlich unter den vorherigen Unterkünften. Eine Nacht im Fünf-Sterne-Hotel ist für unter 1000 Franken erhältlich.

In Ladispoli, nordwestlich von Rom und direkt am Meer, liegt das Hotel La Posta Vecchia. Ob Dua Lipa dort einen Sprung ins kühle Nass wagte, ist nicht bekannt. Klar hingegen ist, dass sie sich im Zimmer ein Schaumbad gönnte. Gleich zwei Bilder postete sie aus der markanten, orangenen Badewanne. Diese steht in der Superior Suite mit Meerblick, die derzeit knapp 2500 Franken pro Nacht kostet.

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Wo das Paar im toskanischen Porto Ercole nächtigte, verrät sie auf Instagram gleich selbst, indem sie das Hotel Il Pellicano verlinkt. Die Sängerin ist vom 5000-Franken-pro-Nacht-Hotel derart begeistert, dass sie gar ein Cap des Hotels trägt und sich dabei genüsslich sonnt.